Gaziantep Sanayi Odası, Yalın Dönüşüm Desteği Hakkında Bilgilendirme Yaptı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Üyesi Bora Tezel, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Yalın Dönüşüm Desteği hakkında bilgiler vererek firmalara destekten yararlanma çağrısında bulundu.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (GASBEM) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Yalın Dönüşüm Desteği hakkında bilgiler vererek firmalara destekten yararlanma çağrısında bulundu.

Yalın dönüşümün firmaların geleceğine yön verdiğini kaydeden Tezel, imalat sanayisinin yalın dönüşüm yoluyla verimlilik artışına katkı sağlamak amacıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı iş birliğinde geliştirilen Yalın Dönüşüm Desteğinin Gaziantepli firmalar adına büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Desteklerin verilmesi ve sürecin işleyişi noktasında Model Fabrikaların önemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Tezel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile GSO iş birliğinde kurulan Gaziantep Model Fabrika'nın Türkiye'nin en büyük Model Fabrikası olduğunu söyledi. Bora Tezel, "Sürdürülebilir büyümenin anahtarı üretimde verimliliği şehrimizde ve bölgemizde yayarak firmalarımızın proses süreçlerinin iyileştirilmesine Gaziantep Model Fabrika olarak rehberlik edeceğiz. Bu çerçevede KOBİ tanımına uyumlu işletmelerimizin, Yalın Dönüşüm Desteğinden Gaziantep Model Fabrika aracılığıyla faydalanarak mevcut durum analizleriyle birlikte yalın dönüşüm eğitim modüllerimizi işletmelerinde uygulayabilirler" dedi.

Verilen Yalın Dönüşüm Destekleri hakkında bilgi paylaşımında bulunan Tezel, "Program çerçevesinde firmalarımız yüzde 80'e kadar desteklerden faydalanabilecekler. Bu noktada üst limiti 100 bin liradan 200 bin liraya çıkarılan desteklerden tüm firmalarımızı faydalanmaya davet ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP