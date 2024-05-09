Gaziantep Sanayi Odası Triko Örgü İmalatı Sektör Toplantısı Gerçekleştirildi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde, Triko Örgü İmalatı Sektör Toplantısı gerçekleştirildi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen, triko örgü imalatı meslek komite üyeleri, firma temsilcileri ve sanayicilerin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda, sektörel gelişmeler, yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve 27 Haziran'da düzenlenecek olan 4. Triko, Triko İpliği, Konfeksiyon ve Teknolojileri Fuarı (TRİKONFEX) hakkında istişarelerde bulunuldu.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Triko örgü imalatı sektörü şehrimiz için önemli sektörlerin başında gelmektedir. Gaziantep olarak sektörümüzün sürdürülebilirliğini sağlamak için kendimizi yenilemeli ve geliştirmeye devam etmeliyiz. Bu noktada yapmış olduğumuz bu sektör toplantıları, sorunların ortaya çıkması ve çözüme kavuşması anlamında büyük önem arz etmektedir" dedi.

Katma değerli ürünler üretme ve markalaşma yolunda ilerlemenin önemine vurgu yapan Ünverdi, "Hepimizin amacı üretim ve ihracat yaparak kentimizi ekonomide daha ileriye taşımak. Bu anlamda günümüz şartlarında marka değeri olmadan bir yere varmak oldukça güç hale gelmiştir. Gaziantep Sanayi Odası olarak bu süreçte sizlere elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız" şeklinde konuştu.

Bugün tüm dünyada üretim noktasında en önemli konu başlığı olarak yeşil ve dijital dönüşümün geldiğini ifade eden Ünverdi, "Firmalarımızın kar marjlarını artırmak için verimliliği artırmamız ve israfın önüne geçmemiz büyük önem taşıyor. Firmalarımızın üretim hatlarını düzenli, hızlı ve sorunsuz işlemesi, maliyetlerini azaltarak üretim kapasitelerini artırması adına yalın üretim ve dijitalleşme konularında Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezimizde (Model Fabrika) eğitim programları uygulanıyor. Ayrıca yeşil dönüşüm ve karbon ayak izi hesaplaması noktasında da firmalarımız GSO Mesleki Eğitim Merkezimizin sunduğu fırsatlardan yararlanabilirler. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplantıda, yapılan konuşmaların ardından sektör temsilcileri, üretim şartlarının iyileştirilmesi, dış ticaretin geliştirilmesi, karşılaştıkları sıkıntıları ve sektör olarak beklentilerini anlatarak TRİKONFEX Fuarı ile ilgili görüş ve önerilerini paylaştı. - GAZİANTEP