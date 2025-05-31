Gaziantep Sanayi Odası TOBB Genel Kurulu'na Katıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Delegeleri, TOBB'un 81. Genel Kurulu'na katıldı.

TOBB'un 81. Genel Kurulu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde; Yönetim Kurulu Üyeleri, Konsey Başkanları, Oda ve Borsa Başkanları ile delegelerin katılımıyla Ankara'da, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Toplantı Salonu'nda düzenlendi.

Genel Kurul'a GSO adına TOBB delegeleri Adnan Ünverdi, Mustafa Topçuoğlu, Cevdet Akınal, Burhan Çağdaş, Cemil Turgay Direkçi, Metin Erturhan ile TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi ve GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen katıldı.

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul'un açılış konuşmasında Türkiye ve dünya ekonomisindeki güncel gelişmeleri değerlendirerek, "Ülkemizin geleceğine ve kalkınmasına katkı sunan, el birliğiyle, gönül birliğiyle ve akıl birliğiyle pek çok başarıya imza atan TOBB Ailesi'nin kıymetli üyelerine yürekten teşekkür ediyorum. Birliğimizin temelini atan kurucularımızı ve emeği geçen herkesi minnet ve rahmetle anıyorum. Bu ülke için emek harcayan, alın teri ve fikir gücüyle katkı sunan herkesin gayretlerinin kalıcı başarılarla taçlanmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmalar ve komisyonların sunuşlarının gerçekleştirmelerinin ardından Genel Kurul sona erdi.

Genel Kurul ile ilgili değerlendirmelerde bulunan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Sanayicilerimizin ve iş dünyamızın bizlere ilettiği sorun ve talepleri de aktardığımız, çözüm yolları üzerine istişarelerde bulunduğumuz TOBB 81. Genel Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Oda ve Borsalarımızı dikkatle dinleyen, sorunlarımıza ilgili bir şekilde yaklaşarak çözüm önerileri geliştiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve tüm TOBB camiasına teşekkür ediyorum. Ülkemizin aydınlık yarınları için el birliğiyle çalışmaya, kalkınmaya ve büyümeye kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP