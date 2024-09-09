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Gaziantep Sanayi Odası, Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplamalarını Tamamladı

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Gaziantep Sanayi Odası (GSO), çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik önemli bir adım atarak, ISO 14064-1 standardına göre Kurumsal Karbon Ayak İzi hesaplamalarını tamamlayan ve raporlayan ilk oda oldu. GSO, bu kapsamda TÜV-SÜD'e başvurarak, karbon ayak izi verilerinin doğrulanması sürecini başlattı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik önemli bir adım atarak, ISO 14064-1 standardına göre Kurumsal Karbon Ayak İzi hesaplamalarını tamamlayan ve raporlayan ilk oda oldu.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik önemli bir adım atarak, ISO 14064-1 standardına göre Kurumsal Karbon Ayak İzi hesaplamalarını tamamlayan ve raporlayan ilk oda oldu. GSO, bu kapsamda dünyanın önde gelen uluslararası akredite kuruluşlarından biri olan TÜV-SÜD'e başvurarak, karbon ayak izi verilerinin doğrulanması sürecini başlattı.

Atılan bu adımın Gaziantep ve ülkemizdeki diğer odalar ile kuruluşlara da örnek olmasını umduklarını belirten GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Karbon ayak izimizin doğru hesaplanması ve uluslararası standartlara uygun olarak raporlanması, sürdürülebilirlik çalışmalarımızın önemli bir parçasıdır. TÜV-SÜD gibi dünya çapında güvenilir bir kuruluşun doğrulama sürecinde yer alması, bu alanda attığımız adımların güvenilirliğini artıracaktır. Sanayimizin çevresel etkilerini en aza indirmek ve sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için karbon ayak izimizi belirlemek, gelecek adına atmamız gereken en kritik adımlardan biridir" dedi.

Gaziantep sanayisinin ülkenin kalkınmasında önemli bir role sahip olduğunu kaydeden Ünverdi, "Ancak bu rolümüzü çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmemiz büyük önem taşıyor. Bu çalışma, sanayicilerimize örnek teşkil edecek ve tüm sektörlerde bu bilincin yayılmasına katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Ünverdi, "Yeşil mutabakat konusunda sanayicilerimizi bilinçlendirme amacıyla birçok çalışma yürütüyoruz. İştirakimiz olan Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (GSO-MEM A.Ş.) Yeşil Dönüşüm konusunda bölgemizdeki tek çözüm ortağı olarak faaliyet göstermektedir" diyerek, "Bu çabalar, Gaziantep sanayisinin çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Bu noktada, 60'tan fazla firmanın karbon ayak izini hesaplayarak yol haritalarını belirledik ve bu firmalarımızın uluslararası pazarlarda daha avantajlı konumlanmalarına katkı sağladık" ifadelerine yer verdi.

2019 yılında başlattıkları sanayide dönüşüm hamlesi kapsamında dijital ve yeşil dönüşüme odaklandıklarını dile getiren Adnan Ünverdi, "İşletmelerimizi yeşil dönüşümle geleceğe hazırlamaya, AB Yeşil Mutabakatı kapsamında uygulanacak yaptırımlardan etkilenmemeleri için desteklemeye devam ediyoruz. GSO-MEM'den bu konuda destek almak isteyen firmalarımızı, sürdürülebilirlik çalışmalarına katılmaya davet ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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