Gaziantep Sanayi Odası, Altın Pusula Ödülü'nü Kazandı

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri'nde Gaziantep Sanayi Odası (GSO), "Yeni Nesil Sanayici Platformu" projesi ile "Kategori Dışı Projeler" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Zorlu PSM'de gerçekleştirilen törende ödülü, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi teslim aldı. Ünverdi, yaptığı değerlendirmede Gaziantep Sanayi Odası'nın insanı merkeze alan, yenilikçi, sürdürülebilir ve geleceğe odaklı projeler geliştirmeye devam edeceğini belirterek, "Altın Pusula gibi ulusal ve uluslararası arenada prestije sahip bir ödül programında bu anlamlı ödüle layık görülmekten büyük gurur duyuyoruz. Yeni Nesil Sanayici Platformu, Gaziantep sanayisinin geleceğini emanet edeceğimiz genç sanayicilerimizin güçlenmesi, gelişmesi ve yarına daha güçlü hazırlanması amacıyla hayata geçirdiğimiz bir projedir. Gençlerimizin enerjisi, vizyonu ve yenilikçi yaklaşımı şehrimizin ve ülkemizin üretim gücüne önemli katkı sağlayacaktır. Bu ödül hem Odamızın hem de genç sanayicilerimizin başarısının tescilidir" dedi.

Programın ulusal ve uluslararası alanda yenilikçi projeleri destekleyen yapısıyla profesyonel başarıları teşvik ettiğini dile getiren Adnan Ünverdi, platform hakkında bilgiler vererek, "Yeni Nesil Sanayici Platformu, Gaziantep Sanayi Odası'na üye 35 yaş altı sanayicileri bir araya getirerek üretimden yönetime, dijital dönüşümden sürdürülebilirliğe kadar pek çok konuda bilgi paylaşımı ve gelişim ortamı sunuyor. Platform; üretimde verimlilik, kurumsal ve kişisel gelişim, dijital dönüşüm, ekonomi ve yeşil dönüşüm olmak üzere 5 farklı çalışma grubundan oluşuyor. Yeni Nesil Sanayici Platformu ile gençlerimizi geleceğin güçlü sanayicileri olarak yetiştirmek için çalışıyoruz ve ülkemizin geleceğine değer katmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu noktada Gaziantep Sanayi Odası olarak bu ödülü almamızda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarımıza, Yönetim Kurulumuza, Yeni Nesil Sanayici Platformu'nda yer alan genç sanayicilerimize, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği'ne ve jüri üyelerine çok teşekkür ediyor, yürekten kutluyorum. Bu özel gecede ödül alan herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP