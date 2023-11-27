Gaziantep Penye Tekstil Hazır Giyim Fuarı Kura Çekimi Gerçekleştirildi

Gaziantep'te 19-22 aralık tarihlerinde Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek olan Gaziantep Penye Tekstil Hazır Giyim, Aksesuarları, Kumaş ve Yan Sanayileri Fuarı-Moda Gaziantep'in kura çekimi Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kura çekim törenine, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği (PENKON) Başkanı Yılmaz Bulgan, Başkan Yardımcısı Mehmet Dişbudak, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kaplama, Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) Genel Müdür Yardımcısı Gökalp Gökdemir, TÜYAP Adana Bölge Müdürü Salih Gökmen, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen ve firma temsilcileri katıldı.

Programın açılış konuşmasında, yapılacak fuarın birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirileceğini belirten GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Sektörün ve Gaziantep sanayisinin ilerlemesi için durmadan üretim yapmaya ve ihracatımızı artırmaya gayret ediyoruz. İhracatımız ne kadar artarsa ekonomik anlamda toparlanmamız da o kadar hızlanacaktır" dedi.

Sektörün güçlenmesi ve ihracatı artırmanın en önemli yolunun da bu tür fuarlar olduğunu dile getiren Adnan Ünverdi, triko sektörü için de UR-GE Projesi başlattıklarını belirterek şunları söyledi: "Proje kapsamında talep topluyor ve bu talepler doğrultusunda 20-25 kişiden oluşan bu gruplar oluşturup, yurt dışı fuarlara katılarak firmalarımızın kendi ürünlerini tanıtmalarını sağlıyoruz. Penye sektörü için de böyle bir küme oluşturulup ihtiyaç olan eğitim veya yurt dışı pazarlara ulaşabilme noktasında çalışmalar yürüteceğiz. Bu anlamda devlet destekleri var, sizleri de bu imkanların tamamından faydalanmaya davet ediyorum. Sektörümüz için büyük öneme sahip olan ve yoğun ilgi gören fuarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

PENKON Başkanı Yılmaz Bulgan da konuşmasında, "Fuarımız doğru zamanda doğru ürün üreterek doğru müşterilere sunmamız için bizlere çok önemli fırsatlar sunuyor. Sektör bizim, memleket bizim, ülke bizim, her ne olursa olsun birlik ve beraberlik içerisinde sorunlarını aşmaya gayret edeceğiz. Dünya ekonomisinin daraldığı ve rekabet gücünün zayıfladığı bu günlerde durmadan çalışmaya gayret göstereceğiz. Fuarımızın sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından kura çekimi gerçekleştirildi.

Fuar hakkında

Tüyap tarafından ikinci kez düzenlenecek olan Moda Gaziantep Fuarı, kapılarını 19 Aralık 2023 tarihinde açacak. 22 Aralık 2023 tarihine kadar sürecek olan fuarda; bebe - çocuk hazır giyim, kadın hazır giyim, erkek hazır giyim, konfeksiyon yan sanayi ve aksesuarları ile kumaş ve tekstil makineleri sergilenecek.

Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği iş birliğinde düzenlenecek olan fuar, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ile Moda ve Hazır Giyim Federasyonu tarafından destekleniyor.

Ağırlıklı olarak Rusya başta olmak üzere Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türk Cumhuriyetleri ve Balkan ülkelerinden 20 binin üzerinde ziyaretçinin katılacağı fuar, aracıyı aradan kaldırarak, daha kaliteli ve ucuz üretim yaptırmak isteyenleri, asıl üreticiler ile direkt olarak tanışmak isteyenleri bir araya getirecek. Yüzde 100 doluluk oranı ile açılacak olan fuara 170'e yakın üretici katılacak. - GAZİANTEP