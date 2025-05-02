Gaziantep'in İhracatı Nisan'da 777 Milyon Doları Geçti

Gaziantep, Nisan ayında gerçekleştirdiği 777 milyon 529 bin dolarlık ihracatla birlikte Ocak-Nisan döneminde 3 milyar 253 milyon 315 bin dolara ulaştı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Nisan ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Gaziantep'imiz Nisan ayında gerçekleştirdiği 777 milyon 529 bin dolarlık ihracatla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9 artış gösterdi. Ocak-Nisan döneminde ise şehrimiz ihracatı yüzde 0,5 artışla 3 milyar 253 milyon 315 bin dolara ulaştı. Nisan ayındaki başarılı ihracat performansımızın mimarı ihracatçı üyelerimizi, iş insanlarımızı ve bütün çalışanlarını gönülden kutluyorum. Allah hepsinin işini, gücünü rast getirsin" dedi.

"Gaziantep her krizi fırsata çevirmeyi bilir"

Açıklamasında ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret krizine ve Suriye'deki yeni sürece değinerek Gaziantep'in bu süreçte kazanımlar elde edebileceğini vurgulayan Başkan Yıldırım, "ABD ve Çin arasındaki kriz yalnızca iki ülkeyi değil bütün dünyayı etkiliyor. Bu kriz de haliyle yeni fırsatlar doğuruyor. Güçlü üretim altyapısıyla, tecrübesiyle Gaziantep, her krizi fırsata çevirmeyi bilir. ABD'de oluşan tedarik boşluğunu kapatmada önemli bir rol oynayabiliriz. Elbette kolay değil. Rekabet seviyesi çok yüksek bir pazar fakat devletimizin de desteğiyle işletmelerimizin atacağı adımlarla üstesinden geleceğimizden eminim" ifadelerini kullandı.

Gaziantep için Suriye'nin de önemli bir fırsat olduğunu kaydeden Yıldırım, "Geçtiğimiz haftalarda Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat ile birlikte Şam'da resmi temaslarda bulunduk. Bu ziyaretin amacı gayet açıktı. Karşılıklı ticaretin geliştirilmesi, yatırımların teşviki, stratejik iş birliklerinin güçlendirilmesi. Gaziantep olarak biz bu süreçte hem coğrafi hem ekonomik olarak kilit konumdayız. Suriye'nin yeniden yapılanmasında en büyük rolü oynayacak şehirlerden biri Gaziantep'tir" diye konuştu. - GAZİANTEP