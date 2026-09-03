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Gaziantep Ağustos İhracatı 919 Milyon Dolar

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GAZİANTEP Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, ağustosta kentin ihracatının 919,5 milyon dolar olduğunu, ocak-ağustos döneminde ise yüzde 6,9 artışla 6,96 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Ünverdi, OVP'de sanayiye destek ve uygun finansman çağrısı yaptı.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ağustos ayında Gaziantep'in 919 milyon 550 bin dolarlık ihracat yaptığını bildirdi.

Ünverdi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, ocak-ağustos döneminde Gaziantep'in ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 oranında artışla 6 milyar 964 milyon 745 bin dolara ulaştığını belirtti.

Gaziantep'in aylık ve dönem ihracatında 6'ncı sıradaki yerini koruduğunu aktaran Ünverdi, "Her koşulda ülke ekonomisine en büyük katkıyı veren, zorluklara rağmen üretme azmiyle çalışan, ihracat yapan sanayicilerimize, ihracatçılarımıza, çalışanlarımıza ve bu rakamlara ulaşılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni açıklanacak orta vadeli programda sanayi tarafına nefes aldıracak reform niteliğinde adımlara ihtiyaç olduğunu bildiren Ünverdi, şunları kaydetti:

"Hafta sonu açıklanması beklenen 2027-2029 Orta Vadeli Program'da sanayi ve üretime daha fazla destek verilmesini bekliyoruz. Enflasyonla mücadele devam ederken üretimi, ihracatı ve istihdamı ayakta tutacak yapısal düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Kaynak üretmekte zorlanıldığı bu dönemde üreten kesimin önceliği haline gelen uygun maliyetli finansmana erişim konusu sanayimizin geleceği için bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır. Eximbank ve reeskont kredilerinde önemli artışlar oldu fakat rekabetimizi güçlendirecek şekilde daha da geliştirilmesi ihracatımıza katkıda bulunacaktır. Daha düşük maliyetle üretim yapan ülkelerle rekabet edebilmek için girdi maliyetlerini düşürecek bir dizi destek ve sübvansiyonlara da ihtiyaç duyulmaktadır. "

Kaynak: AA
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