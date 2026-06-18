Gaziantep ile BAE arasındaki ticari işbirliği masaya yatırıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde düzenlenen "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ticaret ve Yatırım Fırsatları Forumu ve İkili İş Görüşmeleri (B2B)" programında, Gaziantep ile BAE arasındaki ticaret ve yatırım imkanları ele alındı.

GSO'da düzenlenen foruma, BAE'nin Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile BAE ve Gaziantep iş dünyasının temsilcileri katıldı.

GSO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Adnan Ünverdi, Türkiye ile BAE arasındaki ilişkilerin son yıllarda önemli bir ivme kazandığını, Gaziantep'in güçlü üretim altyapısı ve ihracat kapasitesiyle bu işbirliklerine katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Gaziantep'in geniş üretim yelpazesiyle tedarik zincirinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Ünverdi, "Şehrimiz ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki dostluk ve ticari bağları daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. İki tarafın katılımıyla gerçekleştirilecek ikili iş görüşmelerinin bu sürece önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

BAE'nin Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri de Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesinin her iki ülke açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Forum kapsamında BAE'nin ekonomik yapısı ve yatırım ortamına ilişkin katılımcılara sunum yapılırken, programın devamında Gaziantep'ten ürün tedarik etmeyi planlayan BAE firmaları ile GSO üyesi şirketler arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.