Gaziantep İhracatı Ağustos'ta Düşüş Gösterdi, Ancak 8 Aylık Artış Devam Ediyor

Gaziantep, 808 milyon 742 bin dolarlık Ağustos ayı ihracatıyla, yüzde 4,8 düşüşe rağmen, 8 aylık Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yıla göre yüzde 0,7 artışla 6 milyar 523 milyon 560 bin dolara ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Gaziantep'imiz Ağustos ayında gerçekleştirdiği 808 milyon 742 bin dolarlık ihracat ile bir önceki yılın aynı ayına göre maalesef yüzde 4,8 düşüş gösterdi. Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yıla göre yüzde 0.7 artış göstererek 6 milyar 523 milyon 560 bin dolara ulaştık. Her şeye rağmen üretimle, istihdamla, değer oluşturmayla kent ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan ihracatçı üyelerimize, iş insanlarımıza ve emektar çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

"İhracatımızın yüzde 33,5'i 3 ülkeye"

Gaziantep ihracatının yüzde 33,5'inin 3 ülkeye yapıldığını ve pazar çeşitliliğinin artırılması gerektiğini vurgulayan Başkan Yıldırım, "6,5 milyar dolarlık ihracatımızın yüzde 33,5'i Irak, ABD ve Suriye'ye, geride bıraktığımız 8 ayda hububat-bakliyat-yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, tekstil ve hammaddeleri en fazla ihracat yaptığımız ilk 3 sektör oldu. İhracatımızın sürdürülebilir bir şekilde artışı için pazar çeşitliliğinin yanı sıra katma değerli ürünlerdeki payımızı da artırmamız elzem" ifadelerini kullandı.

"Bu dönemde asıl mesele ayakta kalabilmek"

Artan maliyetlerin dış pazarda ellerini giderek zayıflattığını da ekleyen Yıldırım, "Ocak-Ağustos döneminde toplam ihracatımız 6 milyar 523 milyon 560 bin dolar. Başka bir ifadeyle, bu dönemde 55 ilin toplam ihracatı kadar ihracat yaptık. Gaziantep gibi şehirler çoğalmalı. Bunun için Gaziantep'in özel olarak desteklenmesi gerekiyor. Çünkü artan maliyetler ve finansmana erişim zorlukları dış pazarda elimizi giderek zayıflatıyor. Bu dönemde asıl mesele ayakta kalabilmek. Evet, destekler var. Ama bölgenin ağabeyi olan, yükü sırtlanan Gaziantep'in daha kapsayıcı ve daha özel desteklere ihtiyacı var. Göçler ve deprem derken Gaziantep yorgun, Gaziantep mahzun. Karar vericiler Gaziantep'in sesini duymak zorunda" diye konuştu. - GAZİANTEP