Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım İçin Önemli Adımlar Attı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılından bu yana kent genelinde gerçekleştirdiği bin 110 km'lik sıcak asfalt serimi, 2 bin 995 km'lik sathi kaplama ile ulaşımda önemli yol kat etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılından bu yana kent genelinde gerçekleştirdiği bin 110 km'lik sıcak asfalt serimi, 2 bin 995 km'lik sathi kaplama ile ulaşımda önemli yol kat etti.

2014 yılında göreve gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve teknik ekibi, şehrin can damarı niteliği taşıyan 'ulaşım' konusu üzerinde hayata geçirdiği projeler ile vatandaşların yaşayacağı muhtemel ulaşım aksamalarının ve yoğun trafik probleminin önüne geçti.

Saha ziyaretlerinde sık sık esnaf ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Şahin ve beraberindeki teknik ekip notlarını alarak, vatandaşın düşüncesini de plan ve projelerine dahil etti.

2 bin 995 km'lik sathi kaplama

Büyükşehir, 9 yıllık süre zarfında bin 110 km'lik sıcak asfalt serimi, 2 bin 995 km'lik sathi kaplama ile kentin ulaşımının konforlu ve güvenli olması yönünde önemli adımlar attı. Bunun yanı sıra kentte 665 km yeni imar yolu ve bulvar açan büyükşehir, kilometrelerce arazi yolunu şehre kazandırdı. Böylelikle kentin metropol kimliği güçlendirildi.

Köprülü kavşaklarla trafik yoğunluğunun önüne geçiliyor

Ulaşımın nefes alması için köprülü kavşak yapımını da unutmayan Gaziantep Büyükşehir, Şehreküstü, Dedeman, Bedri İncetahtacı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Mezarlık, Kemal Köker, Dr. Asım Güzelbey, Kahraman Emmioğlu, Beylerbeyi, Şehirgösteren, Mehmet Şimşek, Şehir Hastanesi ve Yamaçtepe olmak üzere şehre 9 yıl içerisinde 14 köprülü kavşak kazandırdı. Ayrıca 4 köprülü kavşak projesini de hazır hale getiren büyükşehir, kısa zamanda BÜSEM, Kırsal Terminal, Perilikaya ve 25 Aralık Sanayi Sitesi isimlerini taşıyacak köprülü kavşakları da yakın zamanda hizmete alacak. - GAZİANTEP