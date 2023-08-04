Gaziantep Bulguru, Sağlıklı ve Lezzetli Yolculuğuna Devam Ediyor

TÜRK yemek kültürünün vazgeçilmezi olan bulgurun sıcak yaz günlerinde Gaziantep'ten sofralara uzanan meşakkatli yolculuğu başladı. Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı, Türkiye'nin yıllık bulgur ihtiyacının yüzde 40'ının Gaziantep'te üretildiğini belirterek, 'Son zamanlarda sağlıklı gıdaya olan talep arttığı için Avrupa ve Amerika'da bulgur tüketimi artıyor. Gaziantep'ten yıllık 300 bin ton bulgur ihracatı gerçekleşiyoruz' dedi.

TÜRK yemek kültürünün vazgeçilmezi olan bulgurun sıcak yaz günlerinde Gaziantep'ten sofralara uzanan meşakkatli yolculuğu başladı. Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı, Türkiye'nin yıllık bulgur ihtiyacının yüzde 40'ının Gaziantep'te üretildiğini belirterek, "Son zamanlarda sağlıklı gıdaya olan talep arttığı için Avrupa ve Amerika'da bulgur tüketimi artıyor. Gaziantep'ten yıllık 300 bin ton bulgur ihracatı gerçekleşiyoruz" dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yetişen buğday, hasat sonrası bulgura dönüştürülmek üzere tesislere getiriliyor. Fabrikalarda eleme işlemlerinden geçirilen buğday, büyük kazanlarda haşlandıktan sonra geniş alanlara dökülerek, güneşin altında kurumaya bırakılıyor. Hava sıcaklığının 45 dereceyi gördüğü Gaziantep'te güneşte kurutularak, daha doğal ve lezzetli hale getirilen bulgur, bu süreçte traktörlerdeki tırmıklar yardımıyla karıştırılarak güneş görmesi sağlanıyor. Kuruyan buğdaylar toplanıp üzerindeki 5 kat kepeği makineler vasıtası ile alınıp temizleme işleminden sonra sofralarla buluşuyor.

Son zamanlarda sağlıklı gıdaya olan talebin artması ile bulgura olan ilginin de arttığını kaydeden İbrahim Sarı, Gaziantep'ten yıllık 300 bin ton bulgur ihracatı gerçekleştiğini ifade ederek, "Bulgur, bünyesinde nişasta barındırmayan sağlıklı bir üründür. Bundan dolayı her geçen gün hem ülkemizde hem dünyada bulgura olan ilgi artmaktadır. Tarladan gelen buğday önce elenir, içerisindeki toz, toprak ve yabancı cisimler alınır. Yıkama işlemine alınır ve sonrasında haşlama işlemi gerçekleştirilir. Aşağı yukarı yıllık 300 bin ton bulgur ihracatı gerçekleşiyor. Son zamanlarda sağlıklı gıdaya olan talep arttığı için Avrupa ve Amerika'da bulgur tüketimi artıyor. Bunun daha da artmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.