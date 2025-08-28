Gaziantep Alışveriş Günleri Başlıyor: Ekonomi Canlanacak

Gaziantep Ticaret Odasında (GTO) ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Ali Bayram Sarıca Başkanlığında Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

GTO Meclis Başkan Yardımcısı Ali Bayram Sarıca Gaziantep Ticaret Odası tarafından geleneksel hale getirilen Gaziantep Alışveriş Günleri'nin yedincisinin 20 - 28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğini duyurdu.

Sarıca, Gaziantep Alışveriş Günleri'nin kent ekonomisine katkı sağlayan önemli bir organizasyon olduğuna dikkat çekerek, "Gaziantep Alışveriş Günleri ile amacımız sektörlerimize hareketlilik kazandırmak, ticaretimizi canlandırmak ve tüketicilerimize cazip fırsatlar sunmaktır. Bu etkinlik sadece işletmelerin satışlarına katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Gaziantep'in marka değerini yükseltiyor ve şehrimizin ekonomisine doğrudan katkı sağlıyor. Bu nedenle tüm üyelerimizi ve sektör temsilcilerimizi etkinliği sahiplenmeye, desteklemeye ve katılımcı sayısını artırmaya davet ediyorum" dedi.

"Küresel ticarette riskler kadar fırsatlar da var, stratejilerimizi doğru belirlemeliyiz"

Meclis toplantısında GTO'nun ağustos ayı faaliyetleri hakkında Meclis üyelerini bilgilendirip ekonomik gündemi değerlendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, ABD'nin son dönemdeki ticaret politikaları ve Zengezur Koridoru'nun açılışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Yıldırım, küresel ticaret dengelerinin hızla değiştiğine dikkat çekerek, "ABD Başkanı Trump'ın uygulamaya koyduğu gümrük vergisi değişiklikleri, yalnızca büyük ekonomileri değil, Türkiye gibi üçüncü ülkeleri de doğrudan etkiliyor. Avrupa Birliği ile ABD arasında imzalanan 'Karşılıklı, Adil ve Dengeli Ticaret Çerçeve Anlaşması' bu durumun en somut göstergelerinden biri oldu. Bu anlaşma ile ABD'nin AB için yüzde 30 olarak planladığı gümrük vergisi yüzde 15'e indirdi. Öte yandan Türkiye için minimum vergi oranı yüzde 15 olarak belirlendi. Bu tablo, otomotivden ilaca, enerjiden teknolojiye kadar birçok sektörde dengeleri değiştirecek nitelikte. Türkiye olarak rekabet gücümüzü korumak ve küresel ticarette payımızı artırmak için stratejilerimizi doğru belirlememiz gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Yıldırım, aynı zamanda Türkiye için yeni fırsatlar da doğduğunu vurgulayarak, "Risklerle birlikte fırsatların da gündeme geldiğini unutmamalıyız. 2. Karabağ Savaşı sonrası gündeme gelen en stratejik projelerden biri olan Zengezur Koridoru resmen açıldı. Azerbaycan'ı doğrudan Nahçıvan üzerinden Türkiye'ye bağlayacak bu koridor, Türk Dünyası'nın ticari, lojistik ve siyasi bağlarını güçlendirecek. Türkiye'nin Orta Doğu ve Orta Asya ile ticaretinde yeni imkanlar oluşturacak. Elbette bu süreçte farklı aktörlerin farklı pozisyonları bulunuyor. Ancak biz doğru adımları atarak bu projeyi Türkiye ve bölgemiz için büyük bir fırsata dönüştürebiliriz. Zengezur Koridoru'nun açılması, yalnızca Türkiye ve Azerbaycan için değil, tüm bölge için yeni bir iş birliği döneminin kapısını aralayacaktır "diye konuştu. - GAZİANTEP