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En çok coğrafi işaretli ürünü olan kent belli oldu

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Gaziantep, 2024 yılında 106 coğrafi işaretli ürünle Türkiye genelinde birinci sırada yer aldı. Gaziantep Ticaret Borsası GTB Başkanı Mehmet Akıncı, tescil çalışmalarının 2025 yılında da devam edeceğini açıkladı.

Gaziantep, 2024 yılında coğrafi işaretli ürün sıralamasında 106 ürünle birinci sırada yer aldı. Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yazılı açıklamasında, kentin 2024'te 106 coğrafi işaretli ürünle yurt genelinde birinci sırada yer aldığını belirtti.
Coğrafi işaretli ürünlerle rol model olduklarını vurgulayan Akıncı, "Tescil çalışmalarımızı 2025 yılında da gerek Türk Patent Kurumu nezdinde gerekse de Avrupa Birliği'nde sürdüreceğiz." ifadesini kullandı. Akıncı, Antep fıstık ezmesi, Antep lahmacunu, Antep muskası ve Antep bulgurunun da tescili için başvuruda bulunduklarını kaydetti.

En çok coğrafi işaretli ürünü olan kent belli oldu
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUmit Akar:

Tüm ürünler Antep diye başlıyor maşallah

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