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Gazenne Kumaşı, Kemaliyeli Kadınlar ile Yeniden Hayat Buluyor

Gazenne Kumaşı, Kemaliyeli Kadınlar ile Yeniden Hayat Buluyor
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Kemaliye yöresine özgü Gazenne kumaşı, yerel kadınlar tarafından yeniden dokunarak hayat buluyor. Bu kumaş, bölgenin kültürel mirasını yaşatmanın yanı sıra, kadınların ekonomik bağımsızlıklarına da katkı sağlamak amacıyla turizme kazandırılıyor.

Yok olmak üzere olan yöresel Gazenne kumaşı, Kemaliyeli kadınların elinde yeniden hayat buluyor.

1960 yılına kadar dokunan Kemaliye yöresine özgü Gazenne kumaşının iplikleri kökboyası ile boyanıyor, yüzde 100 pamuk ve kendine özgü çizgiler bulunuyor. Gazenne kumaşının yerel ürün olarak turizme kazandırılması suretiyle sosyo-ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak ve kadınların istihdamı hedefleniyor.

Kurs hocası Sevil Günay, "Kumaşımız peştamal olarak dokuduğumuzda her türlü kullanabiliyorsunuz. El emeği olduğu için kıyamayıp masa üstünde değerlendirenler var. Kare masa örtüsü olarak yapıyoruz. Onları kare masa örtüsü yapıyorlar. Kumaş dokuyoruz, Gazenne kumaşı o da elbise dikiliyor, gömlek dikiliyor. Onun özelliği de yazın serin tutması, kışın sıcak tutması. Yüzde yüz pamuk ve çizgisi sadece Eğin'e has bir dokuma." dedi.

Günay, unutulmaya yüz tutmuş meslekleri yaşatmak istediklerini kaydederek, "Gazenne buraya ait bir kumaş deseni. İsmi Gazenne. Dokuması aynı, içi dışı pamuklu. Öğretip dokuyoruz. Devam ediyoruz. Modeli eskiden her yerde kullanmışlar. Şimdi bulunmadığı için daha çok yöresel elbisede, gömlek, istediğin şekilde kullanabilirsin. Bizim buraya ait olduğu için elbise daha güzel oluyor" diye konuştu.

Öte yandan Gazenne kumaşının dokunduğu atölyeyi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kemaliye Hacı Ali Akın Yüksekokulu ve KYK'da kalan öğrenciler ziyaret etti.

Öğrenciler unutulmaya yüz tutan Gazenne kumaşının dokunuşunu yerinde incelediler. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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