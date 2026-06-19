Sakarya'da 'GAZBİR-GAZMER 100 bininci MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Takdim Töreni' düzenlendi

Sakarya'da, Türkiye doğal gaz dağıtım sektörünün eğitim ve belgelendirme kuruluşu GAZBİR-GAZMER'in 100 bininci mesleki yeterlilik belgesi takdim töreni ile enerji sektöründe faaliyet gösteren Eska Valve fabrikasına ziyaret gerçekleştirildi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Ali Coşkun Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, doğal gaz sektöründe mesleki yeterlilik çalışmalarının yaygınlaştırılması, nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ve sektörün geleceğine yönelik değerlendirmeler ele alındı.

Törene, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanvekili ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) Doğal Gaz Piyasası Daire Başkanı Hüseyin Daşdemir, EPDK Tarifeler Daire Başkanı Mehmet Ali Kölmek, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Eska Valve Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Sardal, gaz dağıtım şirketleri ve GAZBİR-GAZMER yöneticileri ile diğer ilgililer katıldı.

Törenin ardından heyetin Eska Akıllı Doğalgaz Sayacı Üretim Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyarette, firmanın akıllı doğal gaz sayacıyla ilgili üretim altyapısı ve son gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu, ileriye dönük yapılması gerekenler değerlendirildi.

Eska Valve Genel Müdürü Murat Çalapkulu, MYK belgelendirmelerinin enerji sektöründe nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine önemli katkılar sağladığını belirterek, bu süreçte emeği geçen başta GAZBİR-GAZMER ve MYK temsilcileri olmak üzere tüm paydaşları tebrik etti.

Çalapkulu, Türkiye'de dijital akıllı doğal gaz sayaç dönüşümünün hayata geçirilmesi açısından gerçekleştirilen ziyaretin son derece kıymetli olduğunu ifade ederek, fabrikaya gelerek Türkiye'nin yerli ve milli akıllı doğal gaz sayacını ve geliştirilen teknolojilerini yerinde inceleyen, sektörün gelecek planlamalarına katkı sunan heyete teşekkür etti.

Akıllı sayaç teknolojilerinin enerji sektöründeki dijital dönüşümün en kritik bileşenlerinden biri olduğuna işaret eden Çalapkulu, doğal gaz sektöründe dijitalleşme çalışmalarının her geçen gün hız kazandığını, bu dönüşümün enerji verimliliği, operasyonel etkinlik ve veri odaklı şebeke yönetimi açısından önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti.

GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan da doğal gaz dağıtım sektöründe güvenli, kaliteli ve standartlara uygun hizmetin en temel unsurlarından birinin yetkin insan kaynağı olduğunu kaydetti.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi, sahada görev yapan personelin bilgi ve becerisinin ulusal standartlara göre doğrulandığını gösteren son derece kıymetli belge olduğunu belirten Arslan, "GAZBİR-GAZMER tarafından verilen 100 bininci belgeye ulaşılması, sektörümüzün mesleki yeterlilik kültürünü ne kadar güçlü şekilde benimsediğinin önemli göstergesidir. Önümüzdeki dönemde dijitalleşme, akıllı şebekeler, yeni teknolojiler ve veriye dayalı işletme süreçleri doğal gaz sektörünün geleceğini şekillendirecek. Bizler de belgeli, yetkin ve dijital dönüşüme uyum sağlayan insan kaynağımızla sektörümüzü daha ileriye taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.