Gastronometro, Taylandlı Şef Pailin Chongchitnant'ı Ağırladı

Metro Türkiye tarafından hayata geçirilen ve gastronomi sektöründe 10 yıldır eğitim, gelişim ve AR-GE merkezi olarak konumlanan Gastronometro, Taylandlı ünlü Şef Pailin Chongchitnant'ı ağırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gastronometro, Türk ve dünya mutfakları arasında köprü kurmayı sürdürüyor.

Michelin yıldızlı ve dünyaca ünlü birçok şefi, bünyesindeki Türk şeflerle bir araya getiren Gastronometro, son olarak Tayland Konsolosluğu işbirliğiyle ünlü şef Pailin Chongchitnant'ı konuk etti. Chongchitnant, şef adayları ve sektör profesyonelleriyle Gastronometro'daki mutfak atölyelerinde bir araya gelerek Tayland sokak lezzetlerini tanıttı.

İki gün süren etkinlik kapsamında ilk gün 100'e yakın gastronomi ve aşçılık öğrencileriyle, ikinci gün ise sektör profesyonelleriyle buluşan Chongchitnant, sos ve baharatlarla tanınan Tayland mutfağının inceliklerini ortaya koyan yemek sunumu hazırlayarak deneyimlerini paylaştı.

Şef Chongchitnant'ın gerçekleştirdiği yemek sunumunun ardından Metro Türkiye'nin raflarında sunduğu ürünlerle hazırlanan Tayland mutfağının sokak lezzetleri, katılımcılar tarafından beğeni aldı.

"Gastronometro'da mutfak kültürleri arasında köprü kuruyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Metro Türkiye Satın Alma Direktörü Hamit Baykal, Gastronometro'yu 10 yıl önce şeflerin gelişimini desteklemek, kültürel etkileşimi artırmak ve gastronomi dünyasına ilham vermek amacıyla hayata geçirdiklerini belirtti.

Baykal, 3 bin 500'ü kendi markalarına ait olmak üzere yaklaşık 20 bin ürünü profesyonel mutfaklarla buluşturduklarını vurgulayarak, "Ancak Metro Türkiye olarak ürün sağlamanın ötesine geçiyor, Gastronometro aracılığıyla bilgi paylaşımı, teknik gelişim ve kültürel etkileşimi odağımıza alıyoruz." ifadesini kullandı.

İlgili platformda bu güne kadar birçok uluslararası şefi ağırlayarak genç şeflerle buluşturduklarına işaret eden Baykal, şunları kaydetti:

"İlhamı, bilgiyi ve teknikleri paylaşabileceğimiz ortamlar yarattık. Şef Pailin Chongchitnant'ın katılımıyla gerçekleşen bu etkinlikte Tayland mutfağını daha yakından tanıyarak, mutfak kültürleri arasında kurduğumuz köprüye bir yenisini daha ekledik. Sosları ve baharatlarıyla çok sevilen Tayland mutfağına menülerde daha fazla rastlamaya başladık. Tüketicilerin ve müşterilerimizin değişen talep ve ihtiyaçlarına sürekli cevap vererek kendi markamız Metro Chef ile Sriracha, Hindistan cevizi sütü gibi Tayland mutfağında sıkça kullanılan ürünler başta olmak üzere Uzak Doğu mutfağı için gereken birçok malzemeyi de raflarımıza taşıyoruz."

"Metro Türkiye'deki herkes son derece misafirperver ve ilgiliydi"

Şef Pailin Chongchinant da Tayland mutfağının kendine has tat ve tekniklerle zenginleşmiş bir mutfak olduğunu vurguladı.

Chongchinant, Tayland mutfağını Türkiye'deki yeme-içme profesyonelleriyle buluşturmanın kendisi için çok kıymetli bir deneyim olduğunu aktardı.

Tayland yemeklerinin Türk mutfağından oldukça farklı olmasına rağmen Gastronometro şeflerinin yalnızca birkaç gün içerisinde Tayland reçetelerini öğrenerek profesyonel bir özenle uyguladıklarına dikkati çeken Chongchinant, "Metro Türkiye'deki herkes son derece nazik, misafirperver ve ilgiliydi. Katılımcıları Tayland mutfağını daha yakından tanımaya ve mutfaklarında Tayland reçeteleri denemeye teşvik edebildiysem ne mutlu bana." değerlendirmelerinde bulundu.