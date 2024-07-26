Üye Girişi
Haberler

Gastroenterit Hastalığına Dikkat: Belirtiler ve Tedavi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayındır Söğütözü Hastanesi Pediatri Uzmanı Dr. Sena Bocutcu Çetin, gastroenterit hastalığının belirtilerini ve tedavi yöntemlerini açıkladı. Gastroenterit, mide ve bağırsakların iltihaplanması olarak tanımlanırken, hastalığın virüs veya bakterilerden kaynaklandığı belirtildi. Dr. Çetin, sıvı kaybını önlemek için bol bol sıvı tüketmenin önemini vurguladı ve çocuklara doğru beslenme önerilerinde bulundu.

Bayındır Söğütözü Hastanesi Pediatri Uzmanı Dr. Sena Bocutcu Çetin, gastroenterit hastalığının genelde virüs veya bakterilerden kaynaklandığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada, gastroenteritin, mide ve bağırsakların iltihaplanması olarak tanımlandığı ve hasta biriyle temas veya mikrop içeren yiyecek içecek tüketiminin hastalığa yol açabildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Sena Bocutcu Çetin, gastroenteritin belirtileri arasında kusma, ishal, ateş, karın ağrısı ve kas-eklem ağrısının yer aldığını ifade etti.

İshal ve kusma nedeniyle vücutta sıvı ve elektrolit eksikliği oluştuğunu aktaran Çetin, "Sıvı kaybını önlemek için bol bol sıvı tüketmek önem taşıyor." yorumunda bulundu

Çocukların birkaç dakikada bir, bir yudum sıvı içmesi önerildiğini vurgulayan Çetin, "Her kusma ya da ishal sonrasında küçük çocukların bir çay bardağı, büyük çocukların ise bir su bardağı kadar sıvı tüketmesi gerekirken, anne sütü alan bebeklerin de emzirilmeye devam edilmesi gerekiyor." bilgisini paylaştı.

Çetin, çocuklara meyve suyu ya da kola gibi şekerli içecekler verilmemesi gerektiğini kaydederek çok su içen çocuklara çorba, ayran gibi tuzlu gıdalar da verilerek tuz dengesini sağlamak gerektiğini anlattı.

Çetin, "Beslenmeye en kısa sürede başlanmalı ve meyve, sebze, yağsız et, tam tahıllı yiyecekler verilmeli. Yiyeceklerin yağlı, salçalı, şekerli olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Patates haşlaması, yoğurt çorbası, ayran, yoğurt, sade kefir, pirinç, muz gibi besinlerle beslenmeye başlanabilir." açıklamasında bulundu.

Çoğu çocuğun, destekleyici tedavi ve doğru beslenme ile kendiliğinden iyileştiğini söyleyen Çetin, şu değerlendirmede bulundu:

"Ciddi sıvı kaybı olan çocukların doktora götürülmesi gerekiyor. Gerekirse antibiyotik ve damar yoluyla sıvı tedavisi uygulanabiliyor. Aşırı halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi veya dalgınlık varsa, ishal ve kusma birkaç günden uzun sürüyorsa, kusma veya ishalde kan varsa, şiddetli karın ağrısı geçmiyorsa, birkaç saatten uzun süre beslenemiyor veya sıvı alamıyorsa, gün içinde 6-8 saatten uzun süre idrara çıkmıyorsa mutlaka doktora başvurmak gerekiyor."

Kaynak: AA / Ekonomi

Söğütözü Sağlık Ekonomi Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor

 Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor

Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor

 Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son hali

Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son hali

Bakmadan Geçme

26 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOĞU || BİM'de bu cuma hangi ürünler var? İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi İlkin Aydın kimdir? İlkin Aydın kaç yaşında, nereli? İlkin hangi takımda oynuyor? Time dergisine göre dünyadaki en iyi 100 rotada yer alan ilimiz neresi? Türkiye'de hangi şehir ilk 100'e girdi? Çakallarla Dans 7 ne zaman vizyona girecek? Çakallarla Dans 7 konusu ne? Trendyol Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 1. Hafta maçları! Sezonun ilk maçı ne zaman oynanacak? YKS TERCİH ROBOTU || YKS tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM Ön lisans- Lisans Üniversite bölümleri ve puanlarına nereden bakılır? 26 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ll Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Paris Olimpiyatları'na Türkiye'den kimler katılacak? Olimpiyatlarda hangi branşlarda yarışılacak? SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE #128308 Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı il dışı atama kurası ne zaman, saat kaçta? YKS tercihleri ne zaman? YKS 2024 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Tuğba Şenoğlu yerine İlkin Aydın mı kadroya alındı? İlkin Aydın'ın sakatlığı bitti mi? Kamuda tek maaş dönemi başlıyor! Kamuda tek maaş ne demek? Pi'nin Yaşamı gerçek hayat hikayesinden mi uyarlandı? Pi'nin Yaşamı konusu ne? Pi'nin Yaşamı ne anlatıyor? 26 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Star TV, NOW BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 26 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
Arda Güler'in tatil pozları olay oldu! Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü

Arda Güler'in tatil pozları olay oldu! Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title