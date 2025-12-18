Garanti BBVA, Techstars Istanbul'un ana partneri olarak Startup Weekend'de yer aldı

Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için çalışmalarını sürdüren Garanti BBVA, Techstars İstanbul'un ana partneri olarak, 5-6-7 Aralık tarihlerinde düzenlenen 'Techstars Startup Weekend İstanbul : Build with AI' etkinliğinde girişimcilere mentörlük ve jüri desteği sundu.

Garanti BBVA, 20 yıla yakın süredir sürdürdüğü programlarla girişimcilerin öğrenme, paylaşma ve büyüme yolculuğunda aktif bir iş ortağı olarak öne çıkıyor. Techstars ile kurulan bu iş birliğinin, bankanın ekosistemde uzun süredir devam eden katkısının küresel bir boyuta taşınmasını sağladığı belirtildi. Banka, Türkiye'nin teknoloji tabanlı girişimcilik alanında küresel bir merkez haline gelmesi için Techstars Global ile iş birliği yapıyor.

Dünyanın birçok ülkesinde uygulanan Startup Weekend formatı; girişimciliğe ilgi duyan katılımcıların üç gün boyunca ekipler oluşturarak iş fikirlerini geliştirdikleri, prototip ürünler tasarladıkları ve uzman mentörlerden destek aldıkları yoğun bir hızlandırma programı olarak öne çıkıyor. Katılımcılar, 54 saatlik maratonun sonunda fikirlerini jüriye sunarak dereceye girmeye çalışıyor.

Bu yıl "Build with AI" (Yapay Zeka ile İnşa Et) temasıyla gerçekleşen etkinlik, İstanbul'da düzenlendi. Techstars'ın global girişimcilik ağıyla bağlantılı olarak hazırlanan programda, yapay zeka destekli uygulama ve platformların geliştirilmesine odaklanıldı. Garanti BBVA, program boyunca hem mentör hem jüri rolüyle girişimcilere destek verdi.

"Girişimcilik, Türkiye'nin geleceğini şekillendiren en güçlü alanlardan biri"

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, Startup Weekend iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Girişimcilik, Türkiye'nin ekonomik dönüşümünde ve teknoloji odaklı büyüme hedefinde kritik bir konuma sahip. Girişimcilere yol açan, onları cesaretlendiren ve yenilikçi fikirlerin hayata geçmesini sağlayan platformlarda aktif rol almayı çok önemsiyoruz. Türkiye girişim ekosistemi artık küresel rekabette güçlü bir konuma ilerliyor. Techstars'ın Türkiye'ye geliş sürecinin ana partneri olarak girişimcilere yalnızca yerel değil, küresel bir platform sunuyoruz. Biliyoruz ki, Techstars programına katılan girişimlerin yüzde 74'ü ilk üç yılda yatırım alıyor, yüzde 31'i sekiz yıl içinde başarılı bir exit gerçekleştiriyor. Techstars İstanbul gibi güçlü bir organizasyonun parçası olmak, mentörlük ve jüri desteğiyle yer almak, girişimcilik ekosistemine sunduğumuz katkıyı daha da güçlendirdi. Üç gün süren bu yoğun maratonda gençlerin üretkenliklerine ve heyecanlarına tanık olmak bizim için büyük bir ilham kaynağı oldu."

"Startup Weekend, yerel girişimcilik ekosisteminin gücünü somut biçimde gösterdi"

Techstars İstanbul Yönetici Direktörü Bahadır Girtten etkinlik sonrası değerlendirmesinde şunları söyledi: "Techstars Istanbul olarak gerçekleştirdiğimiz ilk Startup Weekend'de, yerel girişimcilik ekosisteminin gücünü ve birlikte üretme kültürünü hep birlikte deneyimledik. 300'ün üzerinde başvuru arasından, sınırlı kontenjanla davet edilen katılımcıların oluşturduğu 23 takımın yalnızca 3 günde ortaya koyduğu projeler, Startup Weekend formatının ne kadar etkili olduğunu açıkça gösterdi. Bu ilk adımı, Türkiye'de girişimciliğin sağlam ve potansiyeli yüksek zemini üzerinde, uzun soluklu ve sürdürülebilir bir ekosistem yolculuğunun başlangıcı olarak görüyoruz."

Eğitimler, mentörlükler ve ödüllerle desteklenen bir maraton

Üç gün süren Startup Weekend boyunca girişimciler yapay zeka teknolojilerini kullanarak iş fikirlerini geliştirdi, prototiplerini oluşturdu ve ekipler halinde mentorlarla çalışarak projelerini bir adım öteye taşıdı.

Program çerçevesinde; katılımcılar modern AI geliştirme araçlarını uygulamalı olarak deneyimledi, İngiltere'den gelen The AI Team kurucusu Seth Ward tarafından verilen Vibe Coding eğitimiyle yapay zeka temelli ürün geliştirme konusunda uzmanlaşma fırsatı buldu, takımlar mentörlerle birebir çalışarak iş modellerini ve prototiplerini olgunlaştırdı, final gününde jüri karşısında projelerini sunarak dereceye girmek için yarıştı.

Toplam 23 takımın sunumları sonrasında yapılan değerlendirme sonucunda birincilik ödülünü Healthra isimli projesiyle Cap, ikincilik ödülünü TeachTech isimli projesi ile Umaylab kazanırken üçüncülük ödülünü MediShell projesi ile Kaizen ve RoboAtlas projesi ile CoreAI takımları kazandı. Jüri Özel Ödülü sahibi ise BeCore ekibi oldu. Kazanan ekiplere sırasıyla 50 bin TL, 30 bin TL ve 20 bin TL değerinde hediye çekleri takdim edildi. - İSTANBUL