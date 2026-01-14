Garanti BBVA mobilden seyahat hizmeti

Garanti BBVA, mobil uygulamasında yer alan "Seyahatim" alanını iki yeni özellikle geliştirerek seyahat planlamasından rezervasyona kadar tüm süreci tek uygulamada sunduğunu duyurdu.

Garanti BBVA, mobil uygulamasında yer alan "Seyahatim" alanını iki yeni özellikle geliştirerek seyahat planlamasından rezervasyona kadar tüm süreci tek uygulamada sunuyor. Banka, Jolly'nin tatil uzmanlığıyla tüm seyahat işlemlerinin uygulamadan çıkmadan, uçtan uca ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Seyahat Ekle özelliği sayesinde ise müşteriler seyahatlerini planlayıp yapılacaklar listesini tek yerden yönetebiliyor.

Yapılan açıklamaya göre, "Seyahatim" alanına eklenen Jolly ile Seyahatini Planla özelliği, seyahat rezervasyonlarını bankacılık uygulamasının doğal bir parçası haline getiriyor. Bu iş birliğiyle müşteriler otel, uçak, tur, araç kiralama ve transfer satın alma işlemlerini tek noktadan yönetebiliyor. Kampanyalar ve ödeme kolaylıklarıyla desteklenen bu entegre yapı, seyahat planlamasını hızlı ve pratik bir deneyime dönüştürüyor.

Kişisel seyahat planı ve yapılacaklar listesi

Açıklamaya göre, Seyahat Ekle özelliği ile müşteriler ister yurt içi ister yurt dışı seyahatleri için seyahat türü, lokasyon ve tarih bilgilerini girerek kendilerine özel bir plan oluşturabiliyor. Bu plan kapsamında sunulan Yapılacaklar Listesi, seyahatin niteliğine göre pasaport ve vize işlemlerinden valiz hazırlığına kadar seyahat öncesi tüm adımların eksiksiz şekilde yönetilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca uygulama, seyahat süreci boyunca finansal avantajlar ve kampanyalarla ilgili yönlendirmeler sunarken, seyahat sonrasında da harcamalara yönelik çeşitli kolaylıklarla kullanıcı deneyimini destekliyor. Böylece seyahat, hazırlık aşamasından dönüş sonrasına kadar planlı ve kontrollü bir şekilde yönetilebiliyor.

"Bankacılığı müşterilerimizin yaşam yolculuğuna eşlik eden bir yapıya dönüştürmeyi amaçlıyoruz"

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, "Garanti BBVA'da müşterilerimizin hayatına değer katan, ihtiyaç duydukları her anda yanlarında olan çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz. Mobil uygulamamızı da bu anlayışla, bankacılığın ötesine geçen ve günlük yaşamın doğal bir parçası haline gelen bir deneyim olarak konumlandırıyoruz. 'Seyahatim' alanı ve Jolly ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, bu yaklaşımımızın önemli örneklerinden biri. Önümüzdeki dönemde de bankacılığın ötesine geçen, müşterilerimizin hayatını daha kolay, akıllı ve keyifli hale getiren deneyimler üretmeye devam edeceğiz." dedi.

"Seyahatin geleceğini teknolojiyle şekillendiriyoruz"

Jolly Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Burçin Baysak, iş birliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Şirket olarak seyahatin geleceğini teknolojiyle şekillendiren çözümler geliştiriyoruz. Dijitalleşmeyi merkeze alan iki güçlü kurumun, Jolly ve Garanti BBVA'nın bu yolculukta stratejik bir güç birliği yapması, ortak vizyonumuzun bir yansımasıdır. Amacımız bu güçlü sinerjiyle seyahati herkes için daha erişilebilir, daha akıllı ve daha keyifli hale getirmek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL