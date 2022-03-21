Garanti BBVA Portföy'den Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fonu

Garanti BBVA Portföy açıklamasına göre, şirket, yatırımcılarına farklı yatırım temalarında yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor.

Yeni kurulan bu fonda metaverse teknolojilerini kullanan, destekleyen, bu teknolojilere yönelik Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan, teknoloji, bilgi teknolojileri, teknolojik donanım, iletişim, telekomünikasyon, elektronik ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji, yazılım sektörlerindeki şirketler yer alıyor. Ayrıca bu sektörlerdeki ilgili şirketlere hizmet, servis ve ürün sağlayan kurumların ihraç ettikleri sermaye piyasası araçlarının da yer alması planlanıyor.

Garanti Portföy Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fonu'na Garanti BBVA şubelerinden ve dijital kanallardan yatırım yapılabiliyor. Aynı zamanda başka kurumda hesabı olanlar TEFAS aracılığıyla diledikleri kurumun şube, internet veya mobil kanalları üzerinden alt limit olmaksızın Türk lirası ile işlem yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü Sinem Edige, sektördeki çeyrek asırlık tecrübeleri, geniş yatırım yönetimi kadroları ve şirket içi güçlü araştırma ekipleriyle müşterileri için yenilikçi ürünler sunduklarını belirtti.

Metaverse'nin de bu kapsamda üzerine eğildikleri özel bir alan olduğunun altını çizen Edige, metaverse'nin blockchain, kripto varlıklar, sanal gerçeklik, yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi birçok teknolojinin birleşiminden oluştuğunu bildirdi.

Edige, şunları kaydetti:

'Son dönemde artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojisinin ağırlıklı olarak oyun sektöründe kullanıldığını ve büyük teknoloji şirketlerinin bu alana yatırım yapmaya başladığını da görüyoruz. Henüz başlangıç aşamasında olan metaverse, yeni kullanım alanlarıyla gelecekte tüketici ve işletmelerin davranışlarının dönüşümünü sağlayabilir. Garanti BBVA Portföy olarak biz de çağı ve yeni trendleri takip eden yatırımcılarımızın alternatif ürün beklentilerine hizmet edecek şekilde Türkiye'de ilk ve tek olan Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fonu'nu hayata geçirdik. Bu fonu, metaverse ve yeni teknolojilerine yatırım yapmak isteyen, birikimlerini değerlendirirken orta ve uzun vadeli bakış açısıyla düşünen, TL ile fon alımı yaparak portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılarımız değerlendirebilir.'

Edige, Garanti BBVA Portföy olarak yenilikçi yaklaşımlarla yatırımcılarına farklı çözümler sunmaya devam edeceklerini ifade etti.