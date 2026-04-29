Garanti BBVA'nın "Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu

Garanti BBVA'nın Ekonomist Dergisi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) işbirliğiyle bu yıl 19. kez düzenlediği "Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması"nın sonuçları açıklandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, düzenlenen ödül töreninde açıklanan sonuçlarla birlikte 5 farklı kategoride başarılı kadın girişimcilere ödülleri verildi.

Yarışmada, Gurvita kurucusu Bahar Şamhili Tanju, "Türkiye'nin Kadın Girişimcisi" seçildi. "Novavera" girişimiyle Bahar Alan "Türkiye'nin Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi", Hülya Tomak ise Blueit girişimiyle "Türkiye'nin Teknolojide Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi" oldu.

"Yugen" girişimiyle İpek Tüysüzoğlu "Türkiye'nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi" seçilirken, "Türkiye'nin Kadın Kooperatifi" ödülü de Tekfındık Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi adına Sıla Elevli'ye verildi.

"Bu yolculuğun bir parçası olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, organizasyonun yalnızca bir ödül töreni olmadığını, uzun yıllara yayılan bir dönüşümün parçası olduğunu belirtti.

Akten, kadın girişimciliğini geçmişten bugüne bütüncül bir yaklaşımla ele aldıklarını vurgulayarak, "Finansman, eğitim, pazar erişimi ve cesaretlendirme olmak üzere 4 temel alanda kurguladığımız modelimizle somut etki yaratmayı hedefledik ve bu yolda emin adımlarla yürüyoruz. Son 5 yılda kadın girişimcilere sağladığımız finansman 350 milyar lirayı aştı. Türkiye Kadın Girişimci Akademisi ile 6 bin kadın girişimciye ulaştık, Ticaretin Kadınları platformu ile onları yeni pazarlara taşıdık. ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması da bu yaklaşımlarının en güçlü yansımalarından biri olduğunu aktaran Akten, 2007'de 103 başvuruyla başlayan bu yolculuğun 50 bini aşkın başvuruya ulaşarak ekosistem içinde başlı başına bir markaya dönüştüğünü vurguladı.

Girişimciliğin daha erken yaşlarda başladığını ve yeni nesil girişimcilerin en başından itibaren küresel ölçekte düşündüğünü belirten Akten, sundukları desteklerin yanı sıra kadın girişimcileri uluslararası ağlarla buluşturarak küresel başarı hikayelerine katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Akten, kadınların ekonomiye eşit katılımının yalnızca bir eşitlik meselesi değil, aynı zamanda kalkınma açısından da önem taşıdığına inandıklarını vurgulayarak, "Bu akşam burada gördüğümüz tüm girişimciler yalnızca kendi başarılarını değil, başka kadınlara ilham veren güçlü hikayeleri temsil ediyor. Biz de bu yolculuğun bir parçası olmaktan büyük bir gurur duyuyor, 'Birlikte yaparız' diyerek bu hikayeyi birlikte büyütmeye devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Kadınların güçlenmesi yalnızca bugünü değil, geleceği de dönüştürür"

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu da Garanti BBVA ve Ekonomist Dergisi ile birlikte yürüttükleri işbirliğinin kadın girişimciliğini destekleyen güçlü ve sürdürülebilir bir etki alanına dönüşmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bezircioğlu, Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın 19 yılı geride bırakırken bir yarışma olmanın ötesine geçerek kadınların potansiyelini görünür kılan, ilham veren ve cesaretlendiren bir platform haline geldiğini aktararak, şöyle devam etti:

"2007 yılında 103 kadının 'ben de varım' diyerek başvurduğu bu yolculuk, bugün 50 bini aşkın girişimcinin hikayesine ev sahipliği yapıyor. Bugün her başvuruyla birlikte karşımıza çıkan hikayeler, kadınların üretme gücünü, kararlılığını ve dönüşüm yaratma kapasitesini açıkça ortaya koyuyor."

Kadın girişimcilerin yalnızca ekonomik değer üretmekle kalmadığını belirten Bezircioğlu, geliştirdikleri yenilikçi, sürdürülebilir ve kapsayıcı iş modelleriyle toplumsal fayda sağlayarak daha kapsayıcı bir geleceğe katkıda bulunduklarını vurguladı.

Bezircioğlu, ödüllendirilen her başarının cesaret, azim ve istikrarlı emeğin bir yansıması olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Başka kadınlara ilham veren ve 'ben de yapabilirim' duygusunu pekiştiren çok kıymetli örnekler de sunuyor. KAGİDER olarak inancımız çok net. Kadınların iş dünyasında daha güçlü temsil edilmesi sürdürülebilir kalkınmanın en önemli anahtarlarından biridir. Bu nedenle kadın girişimcilerin yolculuklarını desteklemeye, onları görünür kılmaya ve başarı hikayelerini çoğaltmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, kadınların güçlenmesi yalnızca bugünü değil, geleceği de dönüştürür."

"50 binin üzerinde kadın girişimci yarışmaya katıldı"

Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz isea derginin kadın konusuna öncelik veren bir yayın politikası izlediğini belirtti.

Yılmaz, iş hayatında kadının yerini odağına alan haber ve araştırmalar hazırladıklarını ve bu doğrultuda etkinlikler düzenlediklerini vurgulayarak, "Bu kapsamda Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması, alanında Türkiye'nin en uzun soluklu çalışması. Garanti BBVA ve KAGİDER gibi çok değerli iki kuruluşla birlikte hayata geçirdiğimiz ve 19 yaşında olan bu yarışma, Türkiye'nin kadın girişimciliği ekosisteminin gelişmesine büyük katkı sundu. Bugüne kadar 50 binin üzerinde kadın girişimci yarışmaya katıldı." değerlendirmelerinde bulundu.

Kadın girişimciliği ekosisteminin girişimcilik ekosisteminden aldığı paya değinen Yılmaz, bu oranın yüzde 3-4 seviyelerinden yıllar içinde yüzde 18'e yükseldiğini aktardı.