Garanti BBVA Kripto ve Bitstamp'tan Önemli İşbirliği

Garanti BBVA Kripto, kripto borsası Bitstamp ile ilk likidite sağlayıcısı olarak işbirliği yaptı.

Garanti BBVA Kripto'dan yapılan açıklamaya göre, yapılan işbirliğiyle müşteriler için birden fazla para biriminde alım satım yapılmasına olanak sunuluyor. Aynı zamanda, kripto varlık ekosistemindeki yatırımcıların yanı sıra geleneksel finans piyasa katılımcılarının onaylanmış bir dijital varlık seçkisi üzerinde işlem yapmalarını, Türkiye'de kripto erişilebilirliğine ve benimsenmesine katkı sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Kripto Genel Müdürü Korcan Abalı, Garanti BBVA Kripto olarak 2023'ten itibaren müşterilerine kripto alanında hizmetler sunmaya başladıklarını belirtti.

Abalı, Türkiye'de dijital varlıklara yönelik yasal düzenlemelerle ortam şekillenirken, pazarının liderlerinden biri olarak, en iyi dijital varlık hizmetlerini sunmak ve aynı zamanda düzenlemelere uygun olarak dijital varlık sektörünün sağlıklı büyümesine öncülük etmeyi hedeflediklerini aktardı.

"Kurduğumuz işbirliğinden memnuniyet duyuyoruz"

İşbirliği yaparken, iş ortaklarının değerlerini hizmet düzeyi ve mevzuat uyumluluğu açısından değerlendirdiklerini aktaran Abalı, "Kuruluşumuzdan bu yana Bitstamp ile likidite paylaşımına yönelik bir borsa işbirliği iş modeli yürütüyoruz. Bitstamp'in düzenlemeye tabi bir kurum olması ve kripto piyasalarındaki geniş deneyimiyle müşterilerimiz için likidite sağlamak üzere kurduğumuz işbirliğinden memnuniyet duyuyoruz. Bu işbirliği sayesinde kripto müşterilerimiz dijital varlık hizmetlerini banka düzeyinde deneyimleme şansına sahip oluyor." ifadelerini kullandı.

Bitstamp Küresel Üst Yöneticisi (CEO) Jean-Baptiste Graftieaux da Türkiye'de sektörün şeffaflık, güvenlik ve müşteri korumasındaki iyileştirmeler yoluyla ana akım benimsemeye yolunda ilerlemeye devam ederken, bu işbirliğinin kriptoyu herkes için daha erişilebilir hale getirme konusunda heyecan verici bir sonraki adım olduğunu aktardı.