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Garanti BBVA, 750 Milyon Dolar Sermaye Benzeri Tahvil İhracını Tamamladı

Garanti BBVA, 750 Milyon Dolar Sermaye Benzeri Tahvil İhracını Tamamladı
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Garanti BBVA, Basel 3 uyumlu 750 milyon dolar tutarındaki sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi. İhraç, Türkiye'den bir bankanın en düşük maliyetli sermaye benzeri tahvili olma özelliği taşıyor.

Garanti BBVA, yeni bir sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Garanti BBVA, Basel 3 uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla tamamladı. Banka, 10 yıl vadeli, 5. yıl geri çağırma opsiyonlu ve 750 milyon dolar tutarındaki yılın ikinci sermaye benzeri ihracını gerçekleştirdi. Banka aynı zamanda, 2017 yılında ihraç ettiği 750 milyon dolar nominal değerli 2027 vadeli katkı sermaye niteliğine sahip tahvilleri için de yatırımcılarına geri alım teklifi sundu.

Yapılan açıklamaya göre, bu ihraç yüzde 8,125 getiri oranıyla son dönemde Türkiye'den bir bankanın en düşük maliyetli ve Amerikan tahvili karşısındaki en düşük spreadli sermaye benzeri tahvil olma özelliğini taşıyor. Bu ihraç, ayrıca yakın zamanda Türkiye'deki bir bankanın yurt dışından temin ettiği en yüksek tutarlı sermaye benzeri tahvil işlemi özelliğine de sahip. İşlem, Garanti BBVA'nın yıl içerisindeki ikinci başarılı yurtdışı sermaye piyasaları ihracı olarak da dikkat çekiyor.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu ihraç, küresel sermaye piyasalarında uzun süreli ilişkiler kurma konusundaki gücümüzü, yatırımcıların güçlü finansal performansımıza duyduğu güveni ve Türkiye'ye yönelik olumlu yatırım algısını vurgulamaktadır. Güçlü finansal performansımız ve uluslararası sermaye piyasalarında oluşturduğumuz kredibilitemizle ülkemiz için değer oluşturmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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