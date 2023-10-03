Gana Merkez Bankası Başkanı'nın istifası talep edildi

Gana'da artan ekonomik sıkıntılara karşı düzenlenen protestoda, Merkez Bankası Başkanı Ernest Addison'un istifası talep edildi. Ülkede ana muhalefet partisi milletvekillerin çağrısıyla başkent Akra'da bir araya gelen yüzlerce protestocu, artan ekonomik sıkıntı ve hayat pahalılığına karşı gösteri düzenledi. Protestocular, 'Gana Merkez Bankası şimdi iflas etti' sloganları atarak, ülke ekonomisinin kötü yönetildiğini ve Gana Merkez Bankası Başkanı Addison'un görevden alınması gerektiğini savundu.

Gana'da artan ekonomik sıkıntılara karşı düzenlenen protestoda, Merkez Bankası Başkanı Ernest Addison'un istifası talep edildi.

Ülkede ana muhalefet partisi milletvekillerin çağrısıyla başkent Akra'da bir araya gelen yüzlerce protestocu, artan ekonomik sıkıntı ve hayat pahalılığına karşı gösteri düzenledi.

Protestocular, "Gana Merkez Bankası şimdi iflas etti" sloganları atarak, ülke ekonomisinin kötü yönetildiğini ve Gana Merkez Bankası Başkanı Addison'un görevden alınması gerektiğini savundu.

Dilekçe sunmak üzere Merkez Bankası başkanlık binasına gelen protestocular, banka yetkililerinin Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileriyle toplantıda olduğu bilgisini aldı.

Meclisteki Azınlık Lideri Cassiel ATO Forson, dilekçe sunmak için geri geleceklerini belirtti.

Yüksek enflasyon, hayat pahalılığı ve artan kamu borcuyla mücadele eden Gana'da hükümet, gelirleri artırmak amacıyla vergi artışları gibi tedbirler uygulamaya koymuştu.

Gana 3 yıl önce IMF programından çıkmış ancak son zamanlarda yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle tekrar IMF ile 3 milyar dolarlık kredi anlaşması yapmıştı.