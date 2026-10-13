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GAHİB'in Paris heyetinde Türk halı üreticileri Fransız ithalatçılarla görüştü

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GAHİB'in Paris heyetinde Türk halı üreticileri Fransız ithalatçılarla görüştü
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GAHİB organizasyonunda, Ticaret Bakanlığı desteğiyle Paris'te Sektörel Ticaret Heyeti programı düzenlendi. Programa katılan Türk halı üreticileri, Fransız ithalatçılarla ikili iş görüşmeleri yaparak Paris'teki mağazalarda ürün ve tasarım trendlerini inceledi.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) organizasyonunda, Ticaret Bakanlığının desteğiyle Paris'te Sektörel Ticaret Heyeti programı düzenlendi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, programa katılan Türk halı üreticileri, Fransız ithalatçılarla ikili iş görüşmeleri yaptı.

Heyet üyeleri ayrıca Paris'teki halı mağazaları ve satış noktalarını ziyaret ederek ürün çeşitlerini, renk tercihlerini ve tasarım trendlerini inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAHİB Başkan Vekili Bekir Şahan, Paris'teki temasların Fransız pazarındaki tüketici tercihlerini ve rekabet koşullarını yerinde görme fırsatı sunduğunu belirtti.

Üreticilerin koleksiyonlarını Avrupa pazarındaki ürünlerle karşılaştırma imkanı bulduğunu aktaran Şahan, programın ihracatçıların uluslararası pazarlardaki etkinliğinin artırılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Programa Paris Büyükelçiliği Müsteşarı Süleyman Süha Zülfikar ile Paris Ticaret Müşaviri Işıl Alper de katıldı.

Kaynak: AA
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