Gaga Gölü Doğal Sit Alanı Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescillendi

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Gaga Gölü Doğal Sit Alanı, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Gaga Gölü Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsü yeniden değerlendirilirken, krokisi, sınır ve koordinatları belirlenen söz konusu yerin "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.