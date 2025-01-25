Future of Mobility'25 mobilite ve girişimcilik ekosisteminin buluşma noktası oldu

Girişimcilik ve mobilite alanındaki tüm paydaşları buluşturan Future of Mobility'25, Ford Otosan ve kurumsal girişim sermaye şirketi Driventure iş birliğiyle düzenlendi. Mobilite ekosisteminin sürdürülebilir dönüşümünü desteklemek ve yenilikçi fikirleri gerçeğe dönüştürmek amacıyla organize edilen zirve, yerel ve küresel düzeyde girişimciler, yatırımcılar ve sektör liderlerini bir araya getirdi.

Ford Otosan'ın mobilite ekosistemini güçlendirme vizyonuyla kurduğu kurumsal girişim sermaye şirketi Driventure ile düzenlenen etkinlik, ilk kez geçtiğimiz yıl gerçekleştirilmişti. Bu yıl ikincisi düzenlenen zirve, mobilitenin dönüşümüne liderlik etmek amacıyla mobilite odaklı start-up'ları, tedarikçileri, girişimcileri ve teknoloji ve üretim liderlerini aynı çatı altında topladı. Etkinlik, katılımcılarına yeni bağlantılar kurma, sektörün geleceğini şekillendiren konular üzerine fikir alışverişinde bulunma ve iş birliği fırsatlarını değerlendirme imkanı sundu.

Zirvede ele alınan konular arasında; mobilite sektörünün dönüşümü ve fırsatlar, inovasyon ve rekabet, yeni nesil iş birlikleri gibi başlıklar yer aldı. Özellikle geleceğin inovasyon teknolojileri ve start-up ekosistemine dair kapsamlı değerlendirmeler, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

"Future of Mobility, inovasyon yolunda büyük oyuncular ve girişimlerin iş birliğiyle mobilitenin geleceğinin şekillendirildiği güçlü bir platforma dönüştü"

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Future of Mobility Zirvesi'nde mobilite sektörünün geleceğine dair vizyonunu açıkladı. Özyurt, "2019 yılında Driventure ile girişimcilik ekosistemini hem Türkiye'de hem dünyada takip etmek, inovatif fikirleri ve yeni nesil teknolojileri izlemek, yeni iş modellerini ve olası iş birliklerini keşfetmek üzere yola çıktık. O günden bugüne, otonom ve bağlı araçlardan akıllı mobiliteye, robotik teknolojilerinden lojistik teknolojilerine varıncaya kadar geniş bir yelpazede geliştirilen fikirleri desteklerken, bir yandan geleceğin teknolojilerini keşfetmek adına sınırlarımızı zorladık. Geçen yıl ilkini, bu yıl ise ikincisi düzenlediğimiz Future of Mobility, büyük oyuncular ve girişimlerin iş birliğiyle inovasyon odaklı yenilikçi fikirlerin hayata geçtiği ve mobilitenin geleceğinin birlikte şekillendirildiği güçlü ve etkili bir platforma dönüştü. Bu yıl da bu platformda çok değerli yeni teknolojiler ve girişimciler yer aldı. Ford Otosan olarak, yalnızca bu dönüşümün bir parçası olmayı değil, bu dönüşüme yön veren bir aktör olmak istiyoruz. Bugün burada olmak, yalnızca mobilitenin geleceğini konuşmak değil; onu birlikte tasarlamak için harekete geçtiğimiz eşsiz bir fırsattı" ifadelerini kullandı.

"Mobilite ekosisteminde iş birliği ve teknoloji geleceği tanımlıyor"

Ford Otosan Akıllı Hareketlilik ve Büyüme İş Alanı Lideri Erhan Köseoğlu ise konuşmasında"Elektrifikasyon, dijitalleşme ve otonom teknolojilerle şekillenen bu dönüşüm, sadece sektörel bir başarı değil; toplumların daha sürdürülebilir, erişilebilir ve güvenli bir geleceğe adım atması anlamına geliyor. Türkiye, bu değişimde çok önemli bir potansiyele sahip. Ancak bu potansiyelin sürdürülebilir bir başarıya dönüşmesi, doğru iş birlikleri ve kolektif bir vizyonla mümkün olacak. Girişimcilik ekosistemini desteklemek adına hem iç hem dış girişimcilik kültürünü benimsiyor, süreçlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Ford Otosan olarak geleceğin mobilite çözümlerini güçlü bir girişimcilik ekosistemi ve vizyoner stratejilerle oluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Geleceğin teknolojilerini keşfetmek için sınırları zorluyoruz"

Driventure Genel Müdürü İlknur İlkyaz Gül ise Driventure'ın rolünü şöyle özetledi: "Driventure olarak 2019'dan bu yana yalnızca yatırım yapan değil, aynı zamanda ekosistemin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunan bir platform oluşturduk. Future of Mobility, bu potansiyelin gerçeğe dönüşmesi için benzersiz bir platform sunuyor. Hedefimiz, yalnızca teknolojileri değil, aynı zamanda bu teknolojilerin arkasındaki fikirleri ve insanları desteklemek."

Future of Mobility geleceğin girişimcilik ve mobilite ekosistemini şekillendiriyor

Ford Otosan, Future of Mobility'25 etkinliğini, mobilitenin geleceğine yön veren üç temel başlık üzerine inşa etti: teknoloji, ekosistem ve inovasyon. Elektrifikasyon, otonom sürüş, yapay zeka ve bağlantılı araç teknolojileri, yalnızca geleceği değil, bugünü de şekillendiren temel unsurlar arasında yer alıyor. Bu dönüşümde teknolojiye sadece uyum sağlamak değil, teknolojiyi geliştiren ve yön veren liderlerden biri olmak hedefleniyor.

Teknolojinin yanı sıra, ekosistem yaklaşımıyla, mobilite dünyasının farklı paydaşlarını bir araya getiren iş birliği ağı oluşturuldu. Start-up'lardan otomotiv tedarik zincirine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu ekosistem, sürdürülebilir başarıya ulaşmak için kritik bir temel oluşturuyor. Ford Otosan, girişimcilik ekosistemini destekleyerek ve yenilikçi bakış açılarını sektöre entegre ederek, bu alanda görev üstleniyor.

Etkinlikte öne çıkan bir diğer başlık olan inovasyon, mobilite dönüşümünün temel taşı olarak değerlendirildi. Ford Otosan, kurumsal girişim sermaye şirketi Driventure aracılığıyla elektrifikasyon, akıllı mobilite, bağlantılı araçlar, otonom sürüş, Endüstri 4.0 ve otomotivde müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda önemli yatırımlar gerçekleştiriyor. Bu yatırımlar, yalnızca sektörün ihtiyaçlarına cevap vermekle kalmıyor; aynı zamanda topluma daha sürdürülebilir, erişilebilir ve güvenli bir gelecek sunmayı da amaçlıyor. - İSTANBUL