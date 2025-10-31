Fresnillo, Probe Gold'u 560 Milyon Dolağa Satın Alıyor

Merkezi Meksika'da bulunan uluslararası madencilik şirketi Fresnillo, Kanadalı altın madeni şirketi Probe Gold'u 560 milyon dolara (780 milyon Kanada doları) satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

Fresnillo'dan yapılan açıklamaya göre, şirket Probe Gold'un tamamını nakit ödemeyle 560 milyon dolara satın almak üzere anlaştı.

Satın alma Fresnillo'nun Kanada pazarına girişi için stratejik bir adım olarak görülürken, Probe Gold 10 milyon onsluk altın rezervine sahip. Bu kapasitenin 8 milyon onsu Novador projesinde bulunuyor.

Novador, şirketin ilerlemiş aşamadaki önemli bir altın madeni projesi ve gelecek 10 yıldan uzun sürede yılda 200 bin onsun üzerinde altın üretme potansiyeli olduğu değerlendiriliyor.

Satın alma işleminin, gerekli onayların alınmasının ardından 2026'nın ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Fresnillo Üst Yöneticisi Octavio Alvidrez, satın almaya ilişkin değerlendirmesinde, "Probe Gold'un portföyü, yüksek kaliteli arama projeleri arayışımıza tam olarak uyuyor. Kanada gibi madencilik açısından önde gelen bir bölgede büyümekten heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Meksika'nın faaliyet ve büyüme stratejilerinin merkezinde yer almaya devam edeceğini ancak Probe Gold'un portföylerini önemli ölçüde tamamlayacağını belirten Alvidrez, "Novador projesinin, Meksika'daki ileri düzey arama projelerimizle birlikte Fresnillo'nun uzun vadeli geleceğini destekleyeceğine ve bizi dünyanın önde gelen değerli metal şirketlerinden biri olarak daha da güçlendireceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.