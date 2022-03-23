Tepkilere dayanamadılar! Fransız otomobil devi Renault Rusya'dan çekildi
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından otomotiv devleri Toyota, Nissan, Honda ve Mazda Rusya'dan çekilme kararı aldı. Ancak Fransız otomobil devi Renault, faaliyetlerini sürdürdü. Bu kararının ardından yoğun eleştirilerin odağı haline gelen Renault da Rusya'dan çekildi. Çekilmenin, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin Fransa Parlamentosu'na yaptığı "Rusya savaşının sponsoru olmayın" çağrısından sonra gelmesi dikkat çekti.
Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından Toyota, Nissan, Honda ve Mazda ülkedeki faaliyetlerini durdurdu. Fakat başta Renault olmak üzere bazı markalar üretime devam etti. Bu süre zarfında büyük eleştirilere maruz kalan Fransız otomobil devi, kararını gözden geçirmek zorunda kaldı.
Moskova'da faaliyetlerine devam etmesi nedeniyle sert eleştirilerin hedefi olan Fransız otomobil üreticisi Renault, Rusya'daki üretim faaliyetlerini askıya aldı. Şirketten yapılan açıklamada, "Renault Grubu'nun Moskova'daki üretim tesisindeki faaliyetleri bugün itibarıyla askıya alındı" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Renault'un Rusya'nın en büyük otomobil üreticisi olan AvtoVAZ'daki yüzde 69'luk hissesiyle ilgili tüm muhtemel seçenekleri de değerlendirdiği belirtildi. AvtoVAZ, Lada marka otomobilleri üretiyor. Otomobil üretiminden kazandığı gelirin yüzde 8'ini Rusya'dan elde eden Renault, bu ülkede faaliyetlerinin durdurulması sonucunda faaliyet kar marjını da yüzde 4'ten yüzde 3'e revize etti.
Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski dün video konferans yoluyla Fransa Parlamentosuna hitabında, Fransız şirketleri Renault, Auchan ve Leroy Merlin'in "Rusya'nın savaşının sponsoru" olmayı, kadın ve çocukların "öldürülmesi" için Rusya'yı finanse etmeyi bırakması gerektiğini belirtmişti.