Four Seasons İstanbul'daki Oteller, Michelin Key Ödüllerini Kazandı

Four Seasons'ın İstanbul'daki iki oteli, Michelin Rehberi 2025'te Michelin Key (Michelin Anahtarı) ödülüne layık görüldü.

Four Seasons'tan yapılan açıklamaya göre, restoran ve otel önerileri sunan Michelin Rehberi'nin bu yılki otel listesi, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen törenle duyuruldu.

Rehberin titiz değerlendirmesi sonucunda Four Seasons Hotel Sultanahmet, konaklama mükemmelliğinin zirvesi kabul edilen 3 Michelin Key ile onurlandırıldı. Four Seasons Hotel Bosphorus ise konaklama deneyimindeki üstünlüğü tescilleyen 1 Michelin Key ile listede yerini aldı.

Michelin, oteller için yürüttüğü "Michelin Key" programında, restoranlarda yıldız sistemiyle yaptığı gibi, konaklama deneyiminde mükemmelliği belirleyen bir ölçüt sunuyor. Mimari ve iç tasarım, hizmetin tutarlılığı, otelin karakteri, fiyat-değer dengesi ve çevreyle bütünleşme kriterleri üzerinden verilen Key ödülleri, misafirlere konaklamanın yanı sıra "unutulmaz bir deneyim" garantisi sunduğunu teyit eden uluslararası bir kalite göstergesi olarak kabul ediliyor.

Four Seasons, İstanbul'un tarihine, kültürüne ve misafirperverliğine duyduğu derin saygıdan ilham alarak bu başarıyı daha da ileri taşımayı hedefliyor.

"Büyük gurur ve sevinç yaşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Four Seasons Hotels İstanbul Genel Müdürü Reto Moser, ödüllerden dolayı büyük gurur ve sevinç yaşadıklarını belirtti.

Ödülleri değerlendiren Moser, "Four Seasons Hotel Sultanahmet'in, konaklama mükemmeliyetinin en üst seviyesi 3 Michelin Key ile ödüllendirilmesi, ekibimizin tutkusunun ve İstanbul'a adanmışlığımızın uluslararası alanda en güçlü tescili. Four Seasons Hotel Bosphorus'un da bu seçkin listede yer alması, misafirlerimize sunduğumuz eşsiz hizmetin gücünü gösteriyor. Bu tarihi başarı, çıtamızı daha da yükseğe taşımak için bize büyük bir ilham kaynağı veriyor." ifadelerini kullandı.

Four Seasons Hotel Sultanahmet Otel Müdürü Serap Akkuş'u ve emek veren tüm ekibi tebrik eden Moser, çalışanların özverisi, vizyonu ve misafirperverliğinin bu başarıdaki en önemli etkenler olduğunu vurguladı.

Oteller konumları ve tarihi dokusuyla öne çıkıyor

Ayasofya ve Sultanahmet Camisi'ne birkaç adım uzaklıkta yer alan Four Seasons Hotel Sultanahmet, 1918-1919 yıllarında inşa edildi. Tarihi dokusunu koruyan mimariye ve özenle restore edilen detaylara sahip otel, konukların hem İstanbul'un tarihini hissetmesi hem de modern lüksün konforunu yaşaması amacıyla tasarlandı.

Four Seasons Hotel Bosphorus da Boğaz kıyısındaki konumuyla İstanbul'un görkemli manzaralarına ev sahipliği yapıyor. 19. yüzyılda inşa edilmiş tarihi bir Osmanlı sarayından dönüştürülen otel, mimarisindeki detaylarla geçmişin ihtişamını yansıtmayı amaçlıyor. Geniş bahçelere ve boğaza açılan teraslara sahip otel, çağdaş tasarımını ve özenle restore edilen tarihi dokularını özgün gastronomi deneyimiyle birleştiriyor.