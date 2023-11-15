Ford Trucks, yeni serisi F-LINE ile tasarım, teknoloji ve güvenliği bir arada sunuyor

Ford Trucks yeni tasarımı, bağlanabilirlik teknolojisi ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle konforlu sürüş deneyimi sunan yeni serisi F-LINE'ı tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ağır ticari araç sektörünün küresel markası Ford Trucks, yeni F-LINE serisini Antalya'da düzenlediği lansmanda tanıttı. Tasarım ve geliştirmesinde Ford Trucks imzası taşıyan F-LINE serisi, bağlı araç teknolojileri ve gelişmiş güvenlik özelliklerinin yanı sıra konforu ve modern tasarımıyla da dikkati çekiyor.

"Her Yükte Birlikte" anlayışıyla hareket eden Ford Trucks, pazar taleplerini ve müşteri gereksinimlerini dikkate alarak F-LINE serisini tasarladı. Müşteri deneyiminin her aşamasında verimlilik, memnuniyet ve güvenilirlik sunmaya odaklanan seri, yenilikçiliği ve çok yönlülüğü ile şirketin ağır ticari araç endüstrisinde daha geniş bir müşteri yelpazesine hizmet etmesini sağlıyor.

Seri, yol kamyonları, inşaat kamyonları ve çekiciler olmak üzere yüksek performans sunan 3 segmentten oluşuyor.

"Müşterilerimize performans ve yeni nesil teknolojiler sunmaya devam edeceğiz"

Ford Trucks Lideri Emrah Duman, Ford Trucks'ın "en verimli taşıma çözümleriyle değer yaratmak" vizyonuyla ürün ve hizmetlerinde yenilikler sunduklarını bildirdi.

Türkiye ve uluslararası pazarlarda başarılarının yıldan yıla artarak devam ettikleribi belirten Duman, "Ürün portföyümüzde yaptığımız yenilikler ve sunduğumuz teknolojilerle markamızı geleceğe taşımayı sürdürüyoruz. Müşteri ihtiyaçlarına göre tasarlanan yeni F-LINE serisiyle hem konfor hem de araç performansını artıran yenilikler sunuyoruz. Bağlı araç teknolojisi ve gelişmiş güvenlik sistemleri ile daha konforlu bir sürüş deneyimini müşterilerimizle buluşturuyoruz. Ford Trucks olarak, müşterilerimiz için verimlilik yaratmaya, performans ve yeni nesil teknolojileri sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

F-LINE serisinde de sunulan ConnecTruck ile müşteriler diledikleri zaman web portal aracılığıyla veya cep telefonlarından araçlarına bağlanabiliyorlar. Araçlarını harita üzerinden takip ederek anlık canlı araç verilerine, geçmişe dönük araç kullanım raporlarına ulaşabiliyorlar.

Bağlantılı araç teknolojileri sayesinde araçların çalışma süresini yüzde 100'e çıkartacak, uzaktan teşhis ve yazılım güncellemesi gibi optimum performans sağlayacak verimlilik çözümleri sunuyor. Ford Trucks bu teknoloji ile araç verilerini anlık olarak uzaktan takip ediyor, kestirimci arıza algoritmaları ile araçlar yolda kalmadan müdahale ederek operasyon sürelerinin artırılmasını hedefliyor.

F-MAX'ten ilham alan tasarım

Tasarımında F-MAX'ten ilham alan F-LINE serisinin kabin ve dış görünümü ergonomi, konfor ve verimliliği artırmak üzere geliştirildi.

İç tasarımda maksimum konfor ve kalite öne çıkarken, dış tasarım şık, dinamik ve dikkati çekici bir görünüm sağlıyor. Sürücülerin araç içinde birçok fonksiyonu yönetebileceği 9 inç multimedya ekranı, yenilenmiş koltuk kumaşları, yeni direksiyon ve kumanda butonları sürüş konforunu artırıyor. Yenilenen ızgara, tampon, farlar, çamurluk, kapı ve ayna kaplamaları güç ve stili bir araya getirirken aynı zamanda yenilenen tasarımla araca giriş ve çıkışı da kolaylaştırarak ergonomiyi destekliyor.

F-LINE serisi ayrıca güvenlik teknolojileriyle güçlendirilmiş, en üst düzeyde sürüş keyfini temsil ediyor.

Kör nokta uyarı sistemi, geri görüş kamerası, trafik levhası tanıma sistemi, lastik basıncı takip sistemi, acil fren anında yanan lambalar ve alkol kilidi hazırlığı ile güvenli bir yolculuk sağlıyor.

Yaya algılama özellikli çarpışma yardımı, dur-kalk özellikli akıllı adaptif hız kontrol sistemi, otomatik yanan uzun far ve şerit takip uyarı sistemi sürücüler için daha güvenli ve daha keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor.

Ford Trucks, 2040 itibarıyla ürün portföyünün tamamen sıfır emisyonlu araçlardan oluşacağını taahhüt ediyor. Şirket, bu hedef doğrultusunda ağır ticari araçlarda "Generation F" adıyla, sıfır emisyonlu, bağlantılı ve otonom teknolojilerle başlattığı dönüşüm yol haritasını izliyor.

F-LINE serisi, Şubat 2024 itibarıyla hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarlarda satışa sunulacak.

Ford Trucks, Antalya'da ayrıca "2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)" ödüllü F-MAX' in sadece 400 adet üretilen sınırlı sayıdaki yeni modeli F-MAX Select'i de tanıttı. F-MAX Select, zenginleştirilmiş tasarım detaylarını ileri teknoloji ve eşsiz konforla birleştirerek sürüş deneyimini benzersiz bir seviyeye yükseltiyor.