Ford Otosan ve Tohum Otizm Vakfı'ndan nöroçeşitlilik odaklı istihdam programı

Ford Otosan, Tohum Otizm Vakfı işbirliğiyle özel gereksinimli bireylere yönelik nöroçeşitlilik odaklı bir Destekli İstihdam Programı başlattı. Bu program, otizmli bireyler başta olmak üzere nöroçeşitli bireylerin çalışma hayatına katılımını desteklemeyi amaçlıyor.

Ford Otosan, Tohum Otizm Vakfı işbirliğiyle özel gereksinimli bireylere yönelik nöroçeşitlilik odaklı Destekli İstihdam Programı'nı başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan, kapsayıcı istihdam alanında yeni bir toplumsal yatırım adımı gerçekleştirdi.

Şirketin Tohum Otizm Vakfı işbirliğiyle yürüttüğü Destekli İstihdam Programı, otizmli bireyler başta olmak üzere nöroçeşitli bireylerin çalışma hayatına katılımını desteklemeyi amaçlıyor.

Sürdürülebilirlik yaklaşımının merkezine toplumsal faydayı ve kapsayıcı çalışma kültürünü yerleştirmeyi hedefleyen şirket, söz konusu programla özel gereksinimli bireylere istihdam imkanı sunarken, nitelikli iş gücünün gelişimine katkı sağlayacak.

Programın ilk istihdam dönemine ilişkin imza töreni, Ford Otosan'ın Kocaeli Fabrikası'nda yer alan Vehbi Koç Vakfı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törene Ford Otosan Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Lideri Burçak Türkeri, Ford Otosan İnsan Kaynakları ve Dönüşüm Lideri Osman Özdemir, Tohum Otizm Vakfı Başkanı Aylin Sezgin, Tohum Otizm Vakfı İstihdam ve Kariyer Direktörü Elif Karabulut, Tohum Otizm Vakfı Kurumsal İletişim ve Kaynak Geliştirme Direktörü Nihan Güney, İŞKUR Gölcük Şube Müdürü Vekili İş ve Meslek Danışmanı Ersin İngeç ve İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Nida Elitaş İngeç katıldı.

"Otomotiv sektöründe ilk adım niteliği taşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burçak Türkeri, sürdürülebilirlik yaklaşımlarının, insana ve topluma değer yaratmaya öncelik verdiğini, toplumsal yatırımlarında kapsayıcılığı ve eşit fırsatları odaklarına aldıklarını belirtti.

Türkeri, "Tohum Otizm Vakfı ile hayata geçirdiğimiz bu program, otomotiv sektöründe nöroçeşitli bireylerin nitelikli istihdamına yönelik ilk adım olma niteliği taşıyor. Amacımız, bu modeli ölçeklendirerek sektörümüzde ve iş dünyasında kalıcı bir dönüşüm başlatmak." ifadelerini kullandı.

Aylin Sezgin de söz konusu çalışmanın, nöroçeşitli bireylerin çalışma hayatına katılımı konusunda Türkiye'de örnek oluşturan bir uygulama olduğunu vurguladı.

Destekli İstihdam Modeli'nin, otizmli bireylerin güçlü yönlerine uygun görevlere yerleşmesini sağlarken, iş yerlerinde kapsayıcı süreçlerin gelişmesine de katkı sunacağını aktaran Sezgin, şunları kaydetti:

"Projenin İŞKUR'un Destekli İstihdam Programı kapsamında sağlanan hibelerle desteklenmesi, hem işverenler için teşvik edici bir mekanizma oluşturuyor hem de farklı sektörlere uygulanabilecek sürdürülebilir bir model yaratıyor. Bu yaklaşımın, uzun vadede hem bireyler hem de iş dünyası için değer yaratan, kapsayıcı istihdamın yaygınlaşmasına öncülük eden bir örnek olacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
