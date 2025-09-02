Dünyanın en zenginleri listesi güncellendi! Türkiye'den tanıdık isimler de var

Forbes'in aylık verilerine göre, Eylül ayı itibarıyla listenin ilk 10 basamağında yalnızca erkek isimler bulunuyor.

İlk 10'daki her bir milyarderin serveti 150 milyar doların üzerinde. Toplamda ise bu 10 ismin serveti 2,13 trilyon dolara ulaşmış durumda. Bu rakam, bir önceki aya göre yaklaşık 21 milyar dolarlık (%1) bir artışı ifade ediyor.

Listenin zirvesinde Tesla, SpaceX, xAI ve X'in sahibi Elon Musk yer aldı. Musk, 415,6 milyar dolarlık servetiyle aralıksız 16. ayında da dünyanın en zengin kişisi unvanını korudu. Musk sadece son ayda servetine 14,4 milyar dolar ekledi.

DÜNYANIN EN ZENGİN 10 İSMİ

1. Elon Musk – 415,6 milyar dolar

2. Larry Ellison (Oracle) – 270,9 milyar dolar

3. Mark Zuckerberg (Meta) – 253 milyar dolar

4. Jeff Bezos (Amazon) – 240,9 milyar dolar

5. Larry Page (Google) – 178,3 milyar dolar

6. Sergey Brin (Google) – 165,9 milyar dolar

7. Bernard Arnault (LVMH) – 154,1 milyar dolar

8. Steve Ballmer (Microsoft) – 151,3 milyar dolar

9. Jensen Huang (Nvidia) – 150,4 milyar dolar

10. Warren Buffett (Berkshire Hathaway) – 150,4 milyar dolar

TÜRKİYE'DEN LİSTEDE YER ALAN İSİMLER

Forbes'in güncel listesinde Türkiye'den öne çıkan isimler;

- Murat Ülker – 5,4 milyar dolar (731. sıra)

- Şaban Cemil Kazancı – 4,5 milyar dolar (875. sıra)

- İpek Kıraç – 3 milyar dolar (1322. sıra)

- Erman Ilıcak – 2,9 milyar dolar (1336. sıra)

Bunların yanı sıra, servetleri 2,8 milyar dolar seviyesinde olan Mustafa Rahmi Koç ve Ferit Şahenk de listede yer aldı.

KADIN MİLYARDERLER

Listede dikkat çeken bir diğer nokta ise kadın milyarderlerin artışı. En zengin kadın, L'Oréal'in varisi Françoise Bettencourt Meyers oldu. Meyers'in serveti 99,5 milyar dolar seviyesinde.

Onu şu isimler takip ediyor:

- Alice Walton (Walmart) – 72,3 milyar dolar

- Julia Koch (Koch Industries) – 63,1 milyar dolar

- Jacqueline Mars (Mars Inc.) – 49,4 milyar dolar

- Miriam Adelson (Las Vegas Sands) – 33,3 milyar dolar

- Rafaela Aponte-Diamant (MSC) – 32,8 milyar dolar

- MacKenzie Scott (Amazon hisseleri + bağışlar) – 32,1 milyar dolar