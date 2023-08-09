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ABD'de 31 haftadır devreden ikramiye sahibini buldu! Talihli 1.58 milyar dolar kazandı

Ekonomi Haberleri

ABD'de son 31 çekilişte devreden Mega Millions ikramiyesi, Florida'da yaşayan bir kişiye çıktı. Çekilişte "13, 19, 20, 32, 33 ve 14" numaralarını oynayan talihli 1.58 milyar dolarlık büyük ödülün sahibi oldu. Bu ABD tarihindeki en büyük üçüncü ödül olarak kayıtlara geçti.

ABD'de uzun bir süre devreden Mega Millions ikramiyesi sonunda sahibini buldu. 1,58 milyar dolarlık büyük ödül, Florida'dan bir kişiye gitti.

Florida bileti sahibi, loto tarihindeki en büyük toplam olan 1.58 MİLYAR dolarlık ödüllerden birini kazandı.

Çekilişte şanslı numaralar "13, 19, 20, 32, 33 ve 14" oldu. Son 31 çekilişte kazanan çıkmaması nedeniyle 1.58 milyar dolarlık büyük ödül, ABD tarihindeki en büyük üçüncü ödül oldu.

Florida bileti sahibi, loto tarihindeki en büyük toplam olan 1.58 MİLYAR dolarlık ödüllerden birini kazandı.

Kazanan kişi, 30 yıl boyunca yıllık ödeme veya toplu bir ödeme olarak ödülünü alabilir. Talihli, toplu ödülü tercih ederse 783,3 milyon dolar alacak. ABD'de ikramiyeler federal ve eyalet vergilendirmesine tabi olduğu için rakam düşüyor.

Florida bileti sahibi, loto tarihindeki en büyük toplam olan 1.58 MİLYAR dolarlık ödüllerden birini kazandı.

Mega Millions, ABD'nin çeşitli bölgelerinde oynanıyor ve kazanma şansı oldukça düşük, yaklaşık 302.6 milyonda bir. En büyük piyango ödülleri ise Kasım 2022'de 2.04 milyar dolarlık ve Ocak 2016'da 1.586 milyar dolarlık Powerball lotolarında dağıtıldı.

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