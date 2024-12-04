Fiyatı duyan akın etti, dakikalar içinde her şey tükendi
Denizli'de bir fırın, ekmek fiyatını 8 TL'den 6 TL'ye düşürdü. Bu indirimli fiyatı duyan vatandaşlar fırına akın etti ve kısa sürede tüm ekmekler tükendi. Fırıncılar Odası'nın zam kararına rağmen ekmek fiyatını düşüren fırın, vatandaşları sevindirdi. Marketler fırınlardan 8 liraya aldığı ekmeği 10 liradan satarken, bu fırın vatandaşlara 6 liradan ekmek satmaya devam ediyor.
Denizli'de 8 TL olan normal satış fiyatını 6 TL'ye düşüren fırında ekmekler kısa sürede tükendi.
Denizli'de Fırıncılar Odası, ekmek fiyatlarına zam yapıldığı duyurmuş, 210 gram ekmeğin 10 TL'den satılmasına karar vermişti.
Marketler fırınlardan 8 TL'ye aldığı ekmeği 10 TL'ye satarken bazı fırınlar vatandaşlara da 8 TL'den satış yapmayı sürdürüyordu.
VATANDAŞ AKIN ETTİ
Denizli'nin Kale ilçesinde faaliyet gösteren bir fırın, ekmeği 6 liradan satacağını duyurdu. İndirimli fiyatı duyan vatandaşlar fırına akın etti. Ekmeği fırından sıcak ve ucuza alan vatandaşın yüzü güldü.