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Fiyatı duyan akın etti, dakikalar içinde her şey tükendi

Fiyatı duyan akın etti, dakikalar içinde her şey tükendi
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Denizli'de bir fırın, ekmek fiyatını 8 TL'den 6 TL'ye düşürdü. Bu indirimli fiyatı duyan vatandaşlar fırına akın etti ve kısa sürede tüm ekmekler tükendi. Fırıncılar Odası'nın zam kararına rağmen ekmek fiyatını düşüren fırın, vatandaşları sevindirdi. Marketler fırınlardan 8 liraya aldığı ekmeği 10 liradan satarken, bu fırın vatandaşlara 6 liradan ekmek satmaya devam ediyor.

Denizli'de 8 TL olan normal satış fiyatını 6 TL'ye düşüren fırında ekmekler kısa sürede tükendi.

Fiyatı duyan akın etti! Kısa sürede her şey tükendi

Denizli'de Fırıncılar Odası, ekmek fiyatlarına zam yapıldığı duyurmuş, 210 gram ekmeğin 10 TL'den satılmasına karar vermişti.

Fiyatı duyan akın etti! Kısa sürede her şey tükendi

Marketler fırınlardan 8 TL'ye aldığı ekmeği 10 TL'ye satarken bazı fırınlar vatandaşlara da 8 TL'den satış yapmayı sürdürüyordu.

Fiyatı duyan akın etti! Kısa sürede her şey tükendi

VATANDAŞ AKIN ETTİ

Denizli'nin Kale ilçesinde faaliyet gösteren bir fırın, ekmeği 6 liradan satacağını duyurdu. İndirimli fiyatı duyan vatandaşlar fırına akın etti. Ekmeği fırından sıcak ve ucuza alan vatandaşın yüzü güldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Ekonomi
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