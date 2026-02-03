Haberler

Fiyat artışları

Güncelleme:
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 4,84, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 30,65, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,17 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ocakta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 33,98, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,39 arttı.

Yıllık bazda 50 ayın en düşük enflasyonu

Böylece, TÜFE yıllık bazda son 50 ayın en düşük seviyesine geriledi. Söz konusu endeks, Kasım 2021'de yüzde 21,31 olarak kaydedilmişti.

Ocak enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Şubatta ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 33,98 olarak belirlendi.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocakta TÜFE'nin yüzde 4,21 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 29,86'ya ineceği hesaplanmıştı.

Öte yandan, TÜİK, enflasyon hesaplama güncellemesiyle "2003=100" olan baz yılı "2025=100" olarak değiştirdi. Avrupa Komisyonu kararları doğrultusunda, üye ülkelerin tamamında zorunlu olarak Ocak 2026'dan itibaren TÜFE temel yılı, "2025=100" olarak güncellendiğinden dolayı bu değişikliğe gidildi.

Ayrıca, enflasyon sepeti de yeni yılla birlikte güncellendi.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık değişimTÜFE

Yİ-ÜFE

Ay/Yıl20172018201920202021202220232024202520262017201820192020202120222023202420252026
Ocak2,461,021,061,351,6811,106,656,75,034,843,980,990,451,842,6610,454,154,143,062,67
Şubat0,810,730,160,350,914,813,154,532,27

1,262,680,090,481,227,221,563,742,12

Mart1,020,991,030,571,085,462,293,162,46

1,041,541,580,874,139,190,443,291,88

Nisan1,311,871,690,851,687,252,393,183

0,762,602,981,284,347,670,813,602,76

Mayıs0,451,620,951,360,892,980,043,371,53

0,523,792,671,543,928,760,651,962,48

Haziran-0,272,610,031,131,944,953,921,641,37

0,073,030,090,694,016,776,501,382,46

Temmuz0,150,551,360,581,802,379,493,232,06

0,721,77-0,991,022,465,178,231,941,73

Ağustos0,522,300,860,861,121,469,092,472,04

0,856,60-0,592,352,772,415,891,682,48

Eylül0,656,300,990,971,253,084,752,973,23

0,2410,880,132,651,554,783,41,372,52

Ekim2,082,672,002,132,393,543,432,882,55

1,710,910,173,555,247,831,941,291,63

Kasım1,49-1,440,382,303,512,883,282,240,87

2,02-2,53-0,084,089,990,742,810,660,84

Aralık0,69-0,400,741,2513,581,182,931,030,89

1,37-2,220,692,3619,08-0,241,140,40,75

Yıllık değişim

Ay/Yıl20172018201920202021202220232024202520262017201820192020202120222023202420252026
Ocak9,2210,3520,3512,1514,9748,6957,6864,8642,1230,6513,6912,1432,938,8426,1693,5386,4644,227,227,17
Şubat10,1310,2619,6712,3715,6154,4455,1867,0739,05

15,3613,7129,599,2627,09105,0176,6147,2925,21

Mart11,2910,2319,7111,8616,1961,1450,5168,5038,1

16,0914,2829,648,5031,20114,9762,4551,4723,5

Nisan11,8710,8519,5010,9417,1469,9743,6869,8037,86

16,3716,3730,126,7135,17121,8252,1155,6622,5

Mayıs11,7212,1518,7111,3916,5973,5039,5975,4535,41

15,2620,1628,715,5338,33132,1640,7657,6823,13

Haziran10,9015,3915,7212,6217,5378,6238,2171,635,05

14,8723,7125,046,1742,89138,3140,4250,0924,45

Temmuz9,7915,8516,6511,7618,9579,6047,8361,7833,52

15,4525,0021,668,3344,92144,6144,5041,3724,19

Ağustos10,6817,9015,0111,7719,2580,2158,9451,9732,95

16,3432,1313,4511,5345,52143,7549,4135,7525,16

Eylül11,2024,529,2611,7519,5883,4561,5349,3833,29

16,2846,152,4514,3343,96151,5047,4433,0926,59

Ekim11,9025,248,5511,8919,8985,5161,3648,5832,87

17,2845,011,7018,2046,31157,6939,3932,2427,00

Kasım12,9821,6210,5614,0321,3184,3961,9847,0931,07

17,3038,544,2623,1154,62136,0242,2529,4727,23

Aralık11,9220,3011,8414,6036,0864,2764,7744,3830,89

15,4733,647,3625,1579,8997,7244,2228,5227,67

(Sürecek)

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

