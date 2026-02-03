Fiyat artışları

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 4,84, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 30,65, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,17 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ocakta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 33,98, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,39 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 4,84, Yİ-ÜFE yüzde 2,67 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 30,65, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,17 oldu.

Yıllık bazda 50 ayın en düşük enflasyonu

Böylece, TÜFE yıllık bazda son 50 ayın en düşük seviyesine geriledi. Söz konusu endeks, Kasım 2021'de yüzde 21,31 olarak kaydedilmişti.

Ocak enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Şubatta ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 33,98 olarak belirlendi.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocakta TÜFE'nin yüzde 4,21 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 29,86'ya ineceği hesaplanmıştı.

Öte yandan, TÜİK, enflasyon hesaplama güncellemesiyle "2003=100" olan baz yılı "2025=100" olarak değiştirdi. Avrupa Komisyonu kararları doğrultusunda, üye ülkelerin tamamında zorunlu olarak Ocak 2026'dan itibaren TÜFE temel yılı, "2025=100" olarak güncellendiğinden dolayı bu değişikliğe gidildi.

Ayrıca, enflasyon sepeti de yeni yılla birlikte güncellendi.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık değişim TÜFE Yİ-ÜFE Ay/Yıl 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Ocak 2,46 1,02 1,06 1,35 1,68 11,10 6,65 6,7 5,03 4,84 3,98 0,99 0,45 1,84 2,66 10,45 4,15 4,14 3,06 2,67 Şubat 0,81 0,73 0,16 0,35 0,91 4,81 3,15 4,53 2,27 1,26 2,68 0,09 0,48 1,22 7,22 1,56 3,74 2,12 Mart 1,02 0,99 1,03 0,57 1,08 5,46 2,29 3,16 2,46 1,04 1,54 1,58 0,87 4,13 9,19 0,44 3,29 1,88 Nisan 1,31 1,87 1,69 0,85 1,68 7,25 2,39 3,18 3 0,76 2,60 2,98 1,28 4,34 7,67 0,81 3,60 2,76 Mayıs 0,45 1,62 0,95 1,36 0,89 2,98 0,04 3,37 1,53 0,52 3,79 2,67 1,54 3,92 8,76 0,65 1,96 2,48 Haziran -0,27 2,61 0,03 1,13 1,94 4,95 3,92 1,64 1,37 0,07 3,03 0,09 0,69 4,01 6,77 6,50 1,38 2,46 Temmuz 0,15 0,55 1,36 0,58 1,80 2,37 9,49 3,23 2,06 0,72 1,77 -0,99 1,02 2,46 5,17 8,23 1,94 1,73 Ağustos 0,52 2,30 0,86 0,86 1,12 1,46 9,09 2,47 2,04 0,85 6,60 -0,59 2,35 2,77 2,41 5,89 1,68 2,48 Eylül 0,65 6,30 0,99 0,97 1,25 3,08 4,75 2,97 3,23 0,24 10,88 0,13 2,65 1,55 4,78 3,4 1,37 2,52 Ekim 2,08 2,67 2,00 2,13 2,39 3,54 3,43 2,88 2,55 1,71 0,91 0,17 3,55 5,24 7,83 1,94 1,29 1,63 Kasım 1,49 -1,44 0,38 2,30 3,51 2,88 3,28 2,24 0,87 2,02 -2,53 -0,08 4,08 9,99 0,74 2,81 0,66 0,84 Aralık 0,69 -0,40 0,74 1,25 13,58 1,18 2,93 1,03 0,89 1,37 -2,22 0,69 2,36 19,08 -0,24 1,14 0,4 0,75 Yıllık değişim Ay/Yıl 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Ocak 9,22 10,35 20,35 12,15 14,97 48,69 57,68 64,86 42,12 30,65 13,69 12,14 32,93 8,84 26,16 93,53 86,46 44,2 27,2 27,17 Şubat 10,13 10,26 19,67 12,37 15,61 54,44 55,18 67,07 39,05 15,36 13,71 29,59 9,26 27,09 105,01 76,61 47,29 25,21 Mart 11,29 10,23 19,71 11,86 16,19 61,14 50,51 68,50 38,1 16,09 14,28 29,64 8,50 31,20 114,97 62,45 51,47 23,5 Nisan 11,87 10,85 19,50 10,94 17,14 69,97 43,68 69,80 37,86 16,37 16,37 30,12 6,71 35,17 121,82 52,11 55,66 22,5 Mayıs 11,72 12,15 18,71 11,39 16,59 73,50 39,59 75,45 35,41 15,26 20,16 28,71 5,53 38,33 132,16 40,76 57,68 23,13 Haziran 10,90 15,39 15,72 12,62 17,53 78,62 38,21 71,6 35,05 14,87 23,71 25,04 6,17 42,89 138,31 40,42 50,09 24,45 Temmuz 9,79 15,85 16,65 11,76 18,95 79,60 47,83 61,78 33,52 15,45 25,00 21,66 8,33 44,92 144,61 44,50 41,37 24,19 Ağustos 10,68 17,90 15,01 11,77 19,25 80,21 58,94 51,97 32,95 16,34 32,13 13,45 11,53 45,52 143,75 49,41 35,75 25,16 Eylül 11,20 24,52 9,26 11,75 19,58 83,45 61,53 49,38 33,29 16,28 46,15 2,45 14,33 43,96 151,50 47,44 33,09 26,59 Ekim 11,90 25,24 8,55 11,89 19,89 85,51 61,36 48,58 32,87 17,28 45,01 1,70 18,20 46,31 157,69 39,39 32,24 27,00 Kasım 12,98 21,62 10,56 14,03 21,31 84,39 61,98 47,09 31,07 17,30 38,54 4,26 23,11 54,62 136,02 42,25 29,47 27,23 Aralık 11,92 20,30 11,84 14,60 36,08 64,27 64,77 44,38 30,89 15,47 33,64 7,36 25,15 79,89 97,72 44,22 28,52 27,67

