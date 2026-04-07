Haberler

Arda Gülerli Real Madrid, Bayern Münih'e boyun eğdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, sahasında ağırladığı Bayern Münih'e 2-1 kaybetti.

Uefa Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih, 2-1 kazandı. 

BAYERN MUNIH DEPLASMANDA KAZANDI

Bayern Münih'e galibiyeti 41. dakikada Luis Diaz, 46. dakikada Harry Kane kaydetti. Real Madrid'in tek golü 74. dakikada Kylian Mbappe ile geldi.

ARDA GÜLER 11'DE BAŞLADI

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, zorlu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve yerini 72. dakikada Brahim Diaz'a bıraktı. 

RÖVANŞ MAÇI 15 NİSAN'DA

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, rövanş maçı öncesi avantajı cebine koydu. Rövanş karşılaşması 15 Nisan Çarşamba günü Bayern Münih'in sahası Allianz Arena'da oynanacak. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHAKAN CEYLAN:

Oralarda boş boş dolaştı.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

