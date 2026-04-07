Arda Gülerli Real Madrid, Bayern Münih'e boyun eğdi
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, sahasında ağırladığı Bayern Münih'e 2-1 kaybetti.
Uefa Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih, 2-1 kazandı.
BAYERN MUNIH DEPLASMANDA KAZANDI
Bayern Münih'e galibiyeti 41. dakikada Luis Diaz, 46. dakikada Harry Kane kaydetti. Real Madrid'in tek golü 74. dakikada Kylian Mbappe ile geldi.
ARDA GÜLER 11'DE BAŞLADI
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, zorlu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve yerini 72. dakikada Brahim Diaz'a bıraktı.
RÖVANŞ MAÇI 15 NİSAN'DA
Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, rövanş maçı öncesi avantajı cebine koydu. Rövanş karşılaşması 15 Nisan Çarşamba günü Bayern Münih'in sahası Allianz Arena'da oynanacak.