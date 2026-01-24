Haberler

Fitch, Türkiye'nin Kredi Notu Görünümünü Pozitife Çevirdi

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fitch'in Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirerek olası not artışlarının sinyallerini verdiğini açıkladı. Bakan ayrıca Kur Korumalı Mevduat'a ilişkin düzenlemelerin kaldırıldığını ve zorunlu karşılık oranlarının artırıldığını duyurdu.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi. Bu gelişme önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor" dedi.

Bakan Şimşek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üç olumlu gelişme; kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi. Bu gelişme önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor. Önemli bir koşullu yükümlülük olan Kur Korumalı Mevduat'ın döviz ve altın tüm vadelerinin sona ermesiyle, bu uygulamaya ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca kısa vadeli yabancı kaynak girişini sınırlamak amacıyla zorunlu karşılık oranları artırıldı. Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

