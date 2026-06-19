Fındıkta rekolte umudu yüksek, kokarca riski ise sürüyor

Giresun'un Piraziz ilçesi Maden Mahallesi'nde fındık bahçelerinde incelemelerde bulunan Ziraat Mühendisi Haldun Gedikali, üreticileri kahverengi kokarca başta olmak üzere zararlılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Gedikali, bahçelerde düzenli kontrol ve zamanında mücadele yapılmasının kaliteli ve yüksek randımanlı ürün elde edilmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Fındığın genel durumunu, kahverengi kokarca tehdidini ve yeni sezonda rekolte beklentilerini değerlendiren Ziraat Mühendisi Haldun Gedikali, geçtiğimiz yıl temmuz ayında etkisini artıran kahverengi kokarcanın bu yıl da risk oluşturmaya devam ettiğini belirtti. İnceleme yapılan bahçelerde ilaçlama yapılmış olmasına rağmen sınırlı da olsa böcek zararına rastladıklarını ifade eden Gedikali, "Bu durum ilaçlamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Haziran ayının ortasındayız ve kahverengi kokarca tehlikesi halen devam ediyor. Üreticilerin bahçelerinde zararlıyı görmemesi, ilerleyen dönemde risk oluşmayacağı anlamına gelmez. Geçtiğimiz yıl özellikle temmuz ayının ikinci yarısından itibaren kahverengi kokarca fındık bahçelerinde yoğun şekilde görülmeye başlamıştı. Zararlının yoğun olduğu alanlarda ciddi ürün kayıpları yaşanabilir" dedi.

"Bahçeler düzenli kontrol edilmeli"

Üreticilerin bahçelerini sık sık kontrol etmeleri gerektiğini vurgulayan Gedikali, "Bahçelerde yaprak ve meyveler dikkatlice incelenmeli. Kahverengi kokarca veya benzeri zararlılarla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden kimyasal mücadeleye başlanabilir" diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl kahverengi kokarcanın temmuz ayında yoğunlaşmasında ilkbahar aylarında yaşanan serin hava koşullarının etkili olduğunu belirten Gedikali, bu yıl da benzer bir tablonun yaşandığını kaydetti. Gedikali, "Nisan ve mayıs ayları mevsim normallerinin altında geçti. Kahverengi kokarca düşük sıcaklıklarda çoğalamadığı için yumurtlama süreci gecikti. Haziran ayında sıcaklıkların artmasıyla birlikte yumurtaların bırakıldığını düşünüyoruz. Yumurtalardan çıkan nimflerin görülmesinin ardından yaklaşık iki hafta içinde zarar oluşmaya başlayabilir. Bu nedenle üreticilerin özellikle önümüzdeki dönemde daha dikkatli olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Bu yıl rekolte beklentisi olumlu"

Sahil kesimindeki bahçelerde yapılan gözlemlerde fındığın genel görünümünün olumlu olduğunu belirten Gedikali, bu yıl rekoltenin iyi seviyelerde gerçekleşmesini beklediğini söyledi. Geçen yıl düşük verim alınan bazı yüksek rakımlı bölgelerde bu sezon ürün yoğunluğunun dikkat çektiğini ifade eden Gedikali, "İnceleme yaptığımız bahçelerde fındığın genel durumu iyi görünüyor. Rekoltenin geçen yıla göre daha olumlu olacağını düşünüyorum. Ancak kaliteli ürün elde etmek için bakım çalışmalarının aksatılmaması gerekiyor. Çürük ve boş fındık oranı ne kadar düşük olursa randıman da o kadar yüksek olacaktır" dedi.

Fındık fiyatlarındaki düşüş nedeniyle üreticilerin zor bir süreçten geçtiğini belirten Gedikali, 2026 sezonunda açıklanacak alım fiyatlarının önemine dikkat çekerek, "Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklayacağı fiyat ve alım politikası üreticiler açısından belirleyici olacak. Bu nedenle üreticilerin ürün kalitesini artırmaya yönelik çalışmalara ağırlık vermesi gerekiyor" şeklinde konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı