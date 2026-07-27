Fındıkta erken hasat uyarısı: Kalite ve rekolte düşer

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarından biri olan fındıkta hasat sezonu öncesi üreticilere erken hasat uyarısı yapıldı. Uzmanlar, olgunlaşmadan yapılacak hasadın hem rekolteyi hem de kaliteyi düşüreceğini, bunun da üreticilerin gelir kaybı yaşamasına neden olacağını belirtti.

Karadeniz'de sahil kesimlerinde fındık hasadının başlamasına sayılı günler kala üreticiler bahçelerde son hazırlıklarını sürdürüyor. Bahçe temizliği ve hasat hazırlıklarının büyük ölçüde tamamlandığı bölgede gözler ise resmi hasat tarihlerine çevrildi. Yetkililer, ürünün tam olgunlaşmadan toplanmasının randıman ve kilogram kaybına yol açabileceğine dikkat çekerek üreticilerin acele etmemesi gerektiğini belirtiyor.

"Bir yıl beklediğimiz ürünü birkaç gün erken toplamayalım"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, hasat öncesinde yaptığı değerlendirmede, erken hasadın üreticinin emeğini ve kazancını olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Üreticilerin büyük bölümünün bahçe bakım ve temizlik çalışmalarını tamamladığını ifade eden Soydan, hasat için resmi tarihler beklenmeden ürünün toplanmaması gerektiğini belirtti. Soydan, "Bir yıl fındığı bekliyoruz, fındığın tam olgunlaşmasını beklememiz lazım. İlgili komisyon tarafından bahçelerde inceleme yapılarak toplama tarihleri belirlenecek ve önümüzdeki günlerde açıklanacak. Erken toplanan fındıklarda randıman ve kilo kaybı yaşanabiliyor. Bu nedenle üreticilerimizin acele etmeden hasatlarını yapması gerekiyor" dedi.

"Zamanında hasat işçiliği de kolaylaştırıyor"

Fındığın zamanında hasat edilmesinin sadece kalite açısından değil, işçilik bakımından da üreticiye avantaj sağladığını dile getiren Soydan, olgunlaşan ürünün doğal olarak yere döküldüğünü ve toplama işleminin daha kolay hale geldiğini ifade ederek, "Zamanında toplanan fındık yere döküleceği için işçilik olarak daha kolay olacak ve daha az yevmiye gidecek. Erken hasat ise hem ürün kaybına hem de daha fazla işçilik maliyetine neden olabiliyor" diye konuştu.

"Hasat tarihleri üç bölge için ayrı açıklanacak"

Fındığın olgunlaşma sürecinin bahçenin bulunduğu rakım, güneş alma durumu ve vadi yapısına göre farklılık gösterdiğini ifade eden Soydan, bu nedenle hasat tarihlerinin sahil, orta ve yüksek kesimler için ayrı ayrı belirlendiğini kaydetti. Üreticilerin açıklanacak resmi hasat tarihlerini takip etmeleri gerektiğini belirten Soydan, "Üreticilerimiz bu tarihlere ya da fındığın olgunlaşma durumuna göre hasatlarını yapsınlar. Bir yıl boyunca ciddi maliyetlerimiz oldu. En azından bu maliyetleri karşılayabilmek ve ürün kaybı yaşamamak için erken hasattan kaçınılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı