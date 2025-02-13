Fındık Üretiminin Geleceği için Kritik Toplantı

Ordu'da, Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu ile Araştırma ve Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

UFK'dan yapılan yazılı açıklamada, Altın Ordu ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda, fındık üretiminin geleceğine dair konuların görüşüldüğü belirtildi.

Tarımsal destek modelinin teşvik edici olmasının, tersine göçü mümkün kılacağına işaret edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Arazisinin başında olan ancak yaşlı sayılan veya gurbetteki üreticilere ait arazilerde tarım işletmeciliği tekniği ile sözleşmeli tarım uygulanmasının da zemini yaratılacaktır. Teşvik haline gelecek destekler üretim motivasyonu ve şevki yaratacak, ortaya çıkan sinerji, kooperatifleşmeyi gündeme getirecektir. Bunun yanında lisanlı depoculuk ve ürün borsacılığı da derinlik kazanacaktır."

Kısa, orta ve uzun vadeli programlarla UFK'nin, Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliği içinde olacağına dikkati çeken açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meyilli arazilerdeki küçük ölçekli üreticilerin kademeli olarak destekleneceği model üreticilerimizi rahatlatacaktır. Üretici odaklı refahın artırılması silsile yoluyla tüccar, sanayici ve ihracatçıyı da rahatlatacaktır. İstihdam sağlayıp ihracat yaparken daha öngörülü olabilme ortamı yaratılacaktır. Destekleme modeline yapılacak bu dokunuşla son 10 yılda fındık ihracatından 20 milyar dolar civarında gelir elde eden ülkemiz, gelecek 10 yılda 25-30 milyar dolar gelir hedefleyecektir."

Toplantıya, UFK Başkanı Cem Şenocak, yönetim kurulu üyeleri, araştırma ve danışma kurulu üyeleri ve sekretarya sorumlusu katıldı.