Fındık Üretiminde Zararlılarla Mücadele Önerileri

Fındık Üretiminde Zararlılarla Mücadele Önerileri
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Giresun Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ali Turan, yeni sezon öncesi fındık üretiminde zararlılarla etkili mücadele etmenin önemini vurguladı. 10 Ocak'ta yapılacak sayımlarda zararlı böceklerin gözlemlenmesi durumunda zirai mücadele yapılması gerektiğini belirtti.

Giresun Üniversitesi Fındık İhtisas Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ali Turan, yeni sezon öncesinde verimli ve kaliteli ürün elde edilmesi için zirai mücadelenin önem taşıdığını söyledi.

Turan, AA muhabirine, özellikle son yıllarda zararlı böcekler ve hastalıkların fındığı tehdit ettiğini belirterek, "Kahverengi kokarca, fındık kurdu, fındık yeşil kokarcasının tam mücadele dönemi. Bahçelere giderek sayım yapmak gerekiyor. 10 ocakta yapılacak sayınlarda en az 1 yeşil kokarca, kahverengi kokarca varsa mutlaka zirai mücadele yapmak gerekiyor." dedi.

Fındık kurdunda da 10 ocakta en az 2 böceğin gözlenmesi halinde ilaçlı mücadele yapılmasını öneren Turan, "Bunlarla mücadele yapılmazsak neye zarar veriyor. Fındık kurdu delikli meyve oluşumuna, sarı ve kara karamuğa sebep olmakta. Yeşil ve kahverengi kokarca da fındıkta emgi yapıyor. Emgi yaptığı yerde oksidiyona sebebiyet veriyor. Fındıkta randıman kaybına, değer ve fiyat kayıplarına neden olmaktadır." diye konuştu.

Turan, son yıllarda azalmasıyla beraber külleme hastalığının da fındıkta önemli sorun teşkil ettiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçmişte yaygın olarak biliyoruz bu hastalığı. Külleme hastalığıyla mücadelede de yabancı otla mücadele etmek gerekiyor. Ocak dip sürgünlerinin temizliğinin yapılması gerekiyor çünkü bahçenin hava sirkülasyonunun iyi sağlanması gerekiyor. Bahçe budamaları, verim ve kalite açısından büyük önem taşıyor. Eğer dip sürgünü sürecini yapmazsak topraktaki besin maddelerine dip sürgünleri, bitkiyle birlikte ortak oluyor. Bu durum fındıkların sağlıklı gelişmesine engel teşkil etmekte. Toprak ve yaprak analizleri yapılarak gübre uygulaması yapılmalıdır. Ocağın taç izdüşümüne göre uygulamalıyız. Çünkü azot hava ile temas ettiğinde ve suyla çözülmeye başladığında bir kısmı gaz haline geliyor. Bitki bundan faydalanamıyor. Gübreyi ocağın taç izdüşümüne göre attığımıza bir taraftan da mekanik mücadele de yapılmış olunuyor."

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Ekonomi
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