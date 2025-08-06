Fındık Taban Fiyatı Açıklandı: TZOB'dan Kontrol Mesajı

Fındık Taban Fiyatı Açıklandı: TZOB'dan Kontrol Mesajı
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TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık taban fiyatlarının açıklanmasının ardından üreticilere kontrollü bir pazara inme çağrısında bulundu. TMO tarafından belirlenen fiyatlar 195 TL ve 200 TL olarak açıklandı.

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan fındık taban fiyatına ilişkin, "Bu taban fiyatın üzerinde bir fiyatın oluşması için biz fındığımızı kontrollü bir şekilde pazara indireceğiz" dedi.

Ordu'da sahil kesimlerinde fındık hasadı 4 Ağustos'ta başladı. TMO tarafından dün fındık taban alım fiyatları levant kalite için 195, Giresun kalite için ise 200 TL olarak açıklandı. Bugün ise Altınordu ilçesi Alembey Mahallesi'nde, ziraat odası başkanlarının da katılımı ile bir fındık bahçesinde fındık hasat sezonu başlangıç programı düzenlendi. Burada açıklamalarda bulunan TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, levant kalite fındık taban fiyatının 195, Giresun kalite fındık taban fiyatının ise 200 TL olarak açıklandığını belirterek, "Bu taban fiyatın üzerinde bir fiyatın oluşması için biz fındığımızı kontrollü bir şekilde pazara indireceğiz. Emanete fındık bırakmayacağız ve acele etmeyeceğiz. Gelişen olaylar ve spekülasyonlar karşısında kesinlikle panik yapmayacağız ki fındık fiyatlarının daha yukarılara çıkmasını bekleyeceğiz. Üreticinin kafasında 300 lira gibi fiyatlar var, belki daha yüksekler de olacak. Fındık hasadımız ülkemize, ilimize ve tüm çiftçilerimize hayırlı olsun. Fındık bizim her şeyimiz" diye konuştu.

Fındık üreticisi Yağız Sönmez (44) de "Fındık fiyatı ile ilgili beklediğimiz fiyatları göremedik. Maliyetler çok yüksek. Vatandaşların bu sene fındıktan umduğunu bulamadığını düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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