Fındık Rekolte Tahminleri Gerçeği Yansıtmıyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 2024 yılı için açıklanan fındık rekolte tahminlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bu zamanlarda açıklanan rekoltelere ne üreticilerimiz, ne de kamuoyu itibar etmesin, bunlar gerçeğe yakın rekolteler değildir. Bunlar maalesef fındık fiyatları üzerinde bazı spekülasyonlar, fiyatlar üzerinde algı oluşturma, fiyatların oluşmasında olumsuz yönde üreticilerimizin maalesef moralini bozmak ve üreticilerimizi zor durumda bırakmak için oynanan oyunlar diyebiliriz" dedi.

Geçen haftalarda Dünya Kuru ve Sert Kabuklu Meyveler Kongresi'nde (INC) yapılan açıklamada, 2024-2025 sezonu için dünya genelinde 1 milyon 349 bin 200 ton fındık rekoltesi beklendiği, bunun yüzde 785 bin tonunun Türkiye'den geleceği belirtilmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise 2024 yılında fındık üretiminde yüzde 5,4 artış beklediğini belirterek, toplam rekoltenin 770 bin ton olacağını duyurdu. Ancak açıklanan tahmini rekoltelerin gerçeği yansıtmadığı, tahminler için şu an erken olduğu belirtildi.

"Gerçeği yansıtmıyor"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, açıklanan bu rekoltelerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Soydan, "Bölgemizin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta hasat zamanına doğru giderken mayıs ayı geldiğinde bazı kurumlar tarafından rekolteler açıklanıyor. Bir kurum tarafından 785 bin ton, diğer kurum tarafından açıklanan 770 bin tonluk bir rekolte var. Maalesef stok ile beraber 900 bin tonun üzerinde Türkiye'de fındık olacağı söyleniyor. Bakıldığında mayıs ayında açıklanan bu rekolteler gerçekten fındık daha yeni doğmuş, çotanaklarını ayırırken, kahverengi kokarca zararlısının, fındık kurdu zararlılarının, külleme zararlılarının ve hasarların başladığı süreçlerde hiç bahçeler gezilmeden ve çotanaklar sayılmadan açıklanan rekoltelere itibar etmiyoruz çünkü rekolte bu tarihlerde açıklanmaz" diye konuştu.

"Gerçek rekolte tahmini temmuz ayında belli olacaktır"

Rekolte çalışmalarının bahçeler gezilip, çotanakların sayılması ile yapılacağını ifade eden Soydan, "Bölgenin sahil, orta ve yüksek kesimli rakımlarına göre tespitler yapılarak rekolte çalışması yapılır. Bu çalışmalar da haziran ayının sonlarında başlar, temmuz ayının ortalarında bitirilir. Bu çalışmalar bakanlığın başkanlığında, tarım il müdürlüklerinin koordinesinde, en az 10 tane sektör temsilcisi kurumların teknik ekipleriyle oluşturulan komisyonların marifetiyle çalışmalar yapılır, gerçeğe en yakın rekolte olarak da açıklanır" ifadelerine yer verdi.

"Fındık fiyatlarında olumsuz algı oluşturmak için yapılıyor diyebiliriz"

Ne üreticilerin, ne de kamuoyunun bu zamanda açıklanan rekolte tahminlerine itibar etmemeleri gerektiğine değinen Soydan, "Bunlar maalesef fındık fiyatları üzerinde bazı spekülasyonlar, fiyatlar üzerinde algı oluşturma, fiyatların oluşmasında olumsuz yönde üreticilerimizin maalesef moralini bozmak ve üreticilerimizi zor durumda bırakmak için oynan oyunlar diyebiliriz. Üreticilerimiz bunlara itibar etmeyecektir. İtibar edilecek olan rekolte bakanlığın mevzuatlarına göre bitirilen ve çalışılan rekolte tahminleridir. Bunların haricindeki rekolte tahminlerinin gerçeğe yakın olması mümkün değildir" şeklinde konuştu. - ORDU