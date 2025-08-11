Fındık Hasadında Don ve Aşırı Sıcaklık Etkisi

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Cem Şenocak, 2025 yılı fındık hasat sezonuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şenocak, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl tüm tarım ürünlerinde nisan ayında yaşanan don hadisesinin fındığı da 500 metre rakımın üzerindeki dikim alanlarında etkilediğini belirtti.

Zararın hasadın tam olarak yapılmasının ardından belirleneceğine işaret eden Şenocak, "Temmuz ayının aşırı sıcakları da özellikle Batı Karadeniz'i etkilemekle beraber kısmi olarak da bütün fındık dikim alanlarında öncelikli güney yerlerde zararlar oluşturmuştur. Bütün bu zararların boyutu büyüklerimizin söylediği gibi ürün çuvala girdiğinde kesinleşecektir." ifadelerini kullandı.

Hasat yapılan bugünlerde fındığa ilişkin tahmin yapmanın doğru olmadığını aktaran Şenocak, şunları kaydetti:

"2025 yılı fındık rekoltesinde özellikle yüksek dikim olarak dünyanın en büyük ili olan Ordu şehrinde aşırı miktarda zarar oluşmuştur. Ordu ilinin dikim alanı yaklaşık diğer dünya ülkelerinin toplamına yakındır. Zirai don, kokarca, kurağın fındık rekoltesine verdiği zarar için hasat yaptığımız bu günlerde tahmin yapmak doğru değildir. Çünkü kısa bir zaman içinde ürün çuvala girdiğinde oluşan hasarlar ve rekolte net bir şekilde belli olacaktır."