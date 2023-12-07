Fındık fiyatlarındaki düşüş üreticileri zorluyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, bir firma tarafından 95 lira olarak açıklanan fiyatın serbest piyasanın önünü kapattığını belirterek, "Bunun karşısında üretici de direniyor ve fındığını satmak istemiyor. Bizler üretici olarak ne kadar güçlü olursa ve malımızı yüksek fiyata satmak için çabalarsak mücadele etmiş oluruz" dedi.

Ordu'da fındık hasat sezonunun ardından 75 lira seviyesinde işlem gören fındık fiyatları, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin levant kalite için 82,5, Giresun kalite için 84 lira fiyat açıklamasının ardından yükseldi. Hasat sezonu ardından 110 lira seviyelerine kadar yükselen fiyatlar, bir firma tarafından açıklanan 95 liralık fiyatın ardından 90-95 seviyelerine geriledi.

"Serbest piyasanın önü kapatıldı, fındığı elinde bulunan üretici satmak istemiyor"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fiyatların bir süredir 90 lira seviyelerinde olduğunu belirterek, "Şu anda da serbest piyasada fındık 90-95 TL bandında ve ilçelere göre de değişiyor. Bu yıl mevsimsel durumlardan dolayı rekolte düşüklüğü de var. Fındıklarını 100 TL ve üzerine satmayan üreticiler düşen fiyatlara fındıklarını satmak istemiyor ve yükseliş bekliyor. Aslında bazı serbest piyasa alıcıları tarafından fiyatların baskılandığını görüyoruz. Özellikle bir firma tarafından 95 lira olarak açıklanan bir fiyat var. Bu da ister istemez serbest piyasanın önünü kapatmıştır" diye konuştu.

"Üretici direniyor, fiyatlar yükselirse fındık pazara iner"

Üreticilerin düşen fiyatlar karşısında fındığını pazara indirmediğini ifade eden Soydan, "Bizler üretici olarak ne kadar güçlü olursa ve malımızı yüksek fiyata satmak için çabalarsak mücadele etmiş oluruz. Üreticilerimizin beklentisi fiyatların yeniden düşen fiyatların üzerine çıkması. Eğer o fiyatları yakalarsa serbest piyasaya fındığını indirir diye düşünüyoruz. Şuan için üreticilerimiz fındıklarını depolarında bekletiyor" şeklinde konuştu. - ORDU