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Fındık Fiyatlarında Yılbaşına Kadar Değişiklik Beklenmiyor

Fındık Fiyatlarında Yılbaşına Kadar Değişiklik Beklenmiyor
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Giresunlu fındık sanayicisi Mustafa Demirci, yılbaşına kadar fındık fiyatlarının sabit kalacağını, yeni sezonda ise rekoltenin fiyatlar üzerinde belirleyici olacağını açıkladı. Üreticilerin emanete fındık vermesi ve döviz kurlarının istikrarlı olması fiyatların sabit kalmasını sağlıyor.

Giresunlu fındık sanayicisi Mustafa Demirci, yılbaşına kadar fındık fiyatında değişiklik beklenmediğini, yeni sezonda ise rekolte belirleyici olacağını söyledi.

Giresunlu fındık sanayicisi Mustafa Demirci, yılbaşına kadar fındık fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklemediklerini ancak yılbaşından sonra fiyatların yeniden şekillenebileceğini açıkladı.

Demirci, sezon başından bu yana fındık fiyatlarını olumsuz etkileyen faktörleri sıraladı. Fındık fiyatlarının serbest piyasa koşullarına bağlı olarak şekillendiğini belirten Demirci, "En önemli etkenlerden biri, üreticilerin elindeki fındığı emanete vermesi. Sezonun başında üreticiler yoğun bir şekilde emanete fındık verince, ihracatçılar fiyatları yükseltmek istemedi. Ayrıca, fındık fiyatları 4 dolar üzerinden belirlendi ve doların değerinde bir artış yaşanmadığı için fiyatlar sabit tutulmaya çalışıldı" dedi.

Fiyatlar 4 dolara sabitlendi

Bu sezona özgü bir diğer önemli etkenin ise fındıktaki randıman olduğunu ifade eden Demirci, "Geçmiş yıllara göre randıman düşüklüğü büyük bir sorun. Örneğin, 54 randıman fındık 135 liraya satılırken, 48 randıman fındık 125 liraya alıcı buluyor. Randıman farkı, fiyatlar arasında 15 lira civarında bir fark yaratıyor. Bu yılki fındıkta çürük oranı da yüksek ve bu da randımanını düşürüyor" diye konuştu.

Demirci, yılbaşı tatilinin Avrupa'daki ihracat faaliyetlerini durduracağını belirterek "Avrupa'da yılbaşı tatiline iki hafta kaldı. Bu dönemde ihracat duracak ve piyasada fiyat değişikliği yaşanmayacak. Ancak yılbaşından sonra, yeni sezon fındık rekoltesinin durumu, dövizin yükselmesi veya düşmesi gibi faktörlerle serbest piyasa fiyatları yeniden şekillenecek" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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