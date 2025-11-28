Haberler

Fındık Fiyatlarında Durağanlık ve Gelecek Beklentileri

Fındık Fiyatlarında Durağanlık ve Gelecek Beklentileri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındık fiyatları Kasım ayından bu yana yatay seyir izliyor. Tüccarlar, fiyatların ihracat hareketliliğine ve 2026 rekolte tespitine bağlı olduğunu belirtiyor. Son dönemde büyük alıcıların piyasaya girmesiyle fiyatlarda dengelenme yaşandığı ifade ediliyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Kasım ayından bu yana yatay seyreden fındık fiyatlarına ilişkin değerlendirmeler, bölgede faaliyet gösteren tüccarlar arasında farklılık gösterdi. Bazı tüccarlar fiyatların ihracattaki hareketliliğe bağlı olarak şekillendiğini ifade ederken, bazıları ise 2026 Mart ayında yapılacak rekolte tespitinin belirleyici olacağını söyledi.

Zonguldak'ın Alaplı'da yaklaşık 40 yıldır fındık ticareti yapan Fındık Tüccarı Burhan Alper, geçtiğimiz ay 330 TL seviyesine kadar çıkan fındığın bu hafta randımanına göre 280-285 TL aralığında işlem gördüğünü aktardı. Alper, piyasada alım yapan büyük firmaların bir süre boyunca beklemede kaldığını, bunun da fiyatlarda durağanlığa yol açtığını söyledi. Son dönemde yeniden alımların başlatılmasıyla birlikte piyasada belli bir dengelenme yaşandığını aktardı.

"Yaklaşık bir ay önce şirketler 300 TL seviyesinden alıma geçti. Biz de elimizdeki ürünün bir kısmını sattık, satışlarımız sürüyor. diye konuştu.

"Piyasa daha sık aralıklarla bilgilendirilmeli"

Alper, büyük alıcı kuruluşların fiyat bildirim aralıklarının etkisine dikkat çekerek, "Aylık fiyat açıklaması yerine daha kısa periyotlarla bilgilendirme yapılırsa piyasadaki belirsizlik azalır. Bu hem üreticiyi hem alıcıyı rahatlatır." değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Karadeniz'de don, Batı Karadeniz'de kuraklık nedeniyle verim beklentilerinin değiştiğini belirten Alper, bölgedeki satış eğilimine ilişkin şunları söyledi:

"Zonguldak bölgesinde fındığın yaklaşık yarısı satıldı, kalan kısmı bekletiliyor. Üretici fiyat 300 TL'nin altına indiği sürece satış yapmak istemiyor. Rekolte yüksek çıkarsa düşüş yaşanabilir; düşük kalırsa tekrar yükseliş görülebilir."

Alper, dünya piyasalarında kabuklu fındığın 7,5 dolar, iç fındığın 15 dolar seviyesinde işlem gördüğünü hatırlatarak, artan fiyatların farklı ülkelerde üretimi artırdığını ifade etti. Fındık bahçelerinde zarara yol açan kokarca yoğunluğuna da dikkat çeken Alper, bazı illerde yayılımın arttığını belirterek Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bölgesel mücadeleyi güçlü şekilde sürdürmesi gerektiğini söyledi:

"Ordu ve Perşembe'de yoğunluk var. Bartın, Çaycuma, Akyazı, Hendek ve Düzce'de görülüyor. Bize doğru yaklaşıyor. Bireysel mücadeleyle çözülmez. Havadan ilaçlama yapılması gerekiyor." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
170 altın bileziği alıp kaçtı! Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı

Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor

Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
170 altın bileziği alıp kaçtı! Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı

Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı
Kırtasiye raflarında cinayet oyunları! Çocuklar arasında hızla yayılıyor: Çöpteki kadın cesedi, seri katil davası...

Kırtasiye rafında cinayet oyunları! Çocuklar arasında hızla yayılıyor
Hong Kong'daki yangın faciasında ölü sayısı 128'e yükseldi

80 yıldır böylesini yaşamadılar! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Binalarda 1 Ocak'tan itibaren yağmur suyu hasadı ve gri su sistemi zorunlu olacak

Binalarda 2026'dan itibaren zorunlu olacak! Su tasarrufunda büyük adım
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme "Güle güle" dedi
Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber

Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber
Palu ailesi belgesel oluyor

Bir zamanların en çok konuşulan ailesiydi! Ünlü oluyorlar
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Ankara'da 153 kişinin zehirlenmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 153 kişi aynı anda hastaneye koştu, 4 kişi gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.