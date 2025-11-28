Fındık Fiyatlarında Durağanlık ve Gelecek Beklentileri

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Kasım ayından bu yana yatay seyreden fındık fiyatlarına ilişkin değerlendirmeler, bölgede faaliyet gösteren tüccarlar arasında farklılık gösterdi. Bazı tüccarlar fiyatların ihracattaki hareketliliğe bağlı olarak şekillendiğini ifade ederken, bazıları ise 2026 Mart ayında yapılacak rekolte tespitinin belirleyici olacağını söyledi.

Zonguldak'ın Alaplı'da yaklaşık 40 yıldır fındık ticareti yapan Fındık Tüccarı Burhan Alper, geçtiğimiz ay 330 TL seviyesine kadar çıkan fındığın bu hafta randımanına göre 280-285 TL aralığında işlem gördüğünü aktardı. Alper, piyasada alım yapan büyük firmaların bir süre boyunca beklemede kaldığını, bunun da fiyatlarda durağanlığa yol açtığını söyledi. Son dönemde yeniden alımların başlatılmasıyla birlikte piyasada belli bir dengelenme yaşandığını aktardı.

"Yaklaşık bir ay önce şirketler 300 TL seviyesinden alıma geçti. Biz de elimizdeki ürünün bir kısmını sattık, satışlarımız sürüyor. diye konuştu.

"Piyasa daha sık aralıklarla bilgilendirilmeli"

Alper, büyük alıcı kuruluşların fiyat bildirim aralıklarının etkisine dikkat çekerek, "Aylık fiyat açıklaması yerine daha kısa periyotlarla bilgilendirme yapılırsa piyasadaki belirsizlik azalır. Bu hem üreticiyi hem alıcıyı rahatlatır." değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Karadeniz'de don, Batı Karadeniz'de kuraklık nedeniyle verim beklentilerinin değiştiğini belirten Alper, bölgedeki satış eğilimine ilişkin şunları söyledi:

"Zonguldak bölgesinde fındığın yaklaşık yarısı satıldı, kalan kısmı bekletiliyor. Üretici fiyat 300 TL'nin altına indiği sürece satış yapmak istemiyor. Rekolte yüksek çıkarsa düşüş yaşanabilir; düşük kalırsa tekrar yükseliş görülebilir."

Alper, dünya piyasalarında kabuklu fındığın 7,5 dolar, iç fındığın 15 dolar seviyesinde işlem gördüğünü hatırlatarak, artan fiyatların farklı ülkelerde üretimi artırdığını ifade etti. Fındık bahçelerinde zarara yol açan kokarca yoğunluğuna da dikkat çeken Alper, bazı illerde yayılımın arttığını belirterek Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bölgesel mücadeleyi güçlü şekilde sürdürmesi gerektiğini söyledi:

"Ordu ve Perşembe'de yoğunluk var. Bartın, Çaycuma, Akyazı, Hendek ve Düzce'de görülüyor. Bize doğru yaklaşıyor. Bireysel mücadeleyle çözülmez. Havadan ilaçlama yapılması gerekiyor." - ZONGULDAK