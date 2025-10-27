Haberler

Finansal İstikrar Komitesi Toplandı

Finansal İstikrar Komitesi Toplandı
Güncelleme:
Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantıda, Türkiye'nin makroekonomik görünümü, tüketici kredileri ve banka dışı finansal kuruluşların etkileri ele alındı.

FİNANSAL İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Finansal İstikrar Komitesi'nin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bugün toplandığı belirtilerek, "Toplantıda, dünya ve Türkiye makroekonomik görünümü ele alınmış ve finansal sektöre etkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir. Tüketici kredileri ve kredi kartlarındaki yapılandırmalara yönelik bugüne kadar atılan adımlar değerlendirilmiş ve önümüzdeki dönem atılabilecek adımlar ele alınmıştır. Ayrıca banka dışı finansal kuruluşların son dönem büyüme trendlerinin finansal sektör üzerine etkilerine yönelik istişarelerde bulunulmuştur. Komite, dengeli ve sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
